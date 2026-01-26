‘쓰레기 다이어트’ 나서는 서울…2033년까지 100% 관내 처리

서울시가 올해부터 시행된 수도권 생활폐기물 직매립 금지에 대응해 시민 참여형 ‘쓰레기 다이어트’에 돌입했다. 오세훈 서울시장과 25개 자치구 구청장이 함께하는 분리배출 실천 캠페인을 통해 시민 1인당 연간 종량제봉투 10L 기준 1장 분량의 쓰레기를 줄이겠다는 구상이다. 각 자치구도 전담 태스크포스(TF)를 꾸리고 처리시설 확충과 감량 정책을 병행하며 생활쓰레기 줄이기에 골몰하고 있다.
서울시는 26일 ‘생활폐기물 다이어트 천만 시민 실천 프로젝트’를 본격 추진한다고 밝혔다. 2021년 폐기물관리법 개정에 따라 이달 1일부터 수도권에서 생활폐기물을 땅에 직접 묻는 직매립이 전면 금지되면서, 소각과 재활용 중심의 처리 체계로 전환이 불가피해졌기 때문이다.
현재 서울은 자체 처리 시설이 충분하지 않아 일부 생활폐기물 처리를 타 지역이나 민간 시설에 의존하고 있다. 시에 따르면 올해 하루 평균 생활폐기물 발생량은 2905t으로 추산된다. 이 가운데 공공 소각장을 통해 처리할 수 있는 물량은 2016t에 그친다. 나머지 889t(30.6%)은 민간 처리시설 등을 이용해야 하는 상황이다. 이로 인해 관내 공공 소각장을 이용할 때보다 처리 비용이 약 39%가량 늘어날 것으로 시는 보고 있다.
이에 따라 서울시는 다음 달부터 오 시장을 시작으로 자치구 구청장과 시민이 함께 참여하는 ‘분리배출 실천 서약’을 진행한다. 목표 참여 인원은 10만 명이다. 서약에는 음식물쓰레기 분리배출 철저, 비닐·플라스틱의 종량제봉투 혼입 금지, 장바구니 사용 등 일상에서 실천할 수 있는 감량 행동이 포함된다.
아파트 단지를 대상으로 한 참여형 프로그램도 마련됐다. 서울시는 25개 아파트 단지를 선정해 ‘우리 아파트 폐기물 다이어트 365일’을 운영하고 폐기물 감량 성과가 우수한 단지에는 최대 1000만 원 상당의 인센티브를 지원할 계획이다. 어린이와 외국인 주민을 대상으로 한 교육도 병행한다. 연말까지 초등학생 4000명을 대상으로 자연순환 관련 방문 교육을 실시하고 전통시장과 외국인 밀집 지역을 찾아가는 분리배출 교육도 추진한다.
서울시가 제시한 목표인 ‘1인당 연간 종량제봉투 1장 줄이기’가 달성되면, 인구 1000만 명 기준 하루 약 60t의 쓰레기를 줄일 수 있다. 이는 자치구 1곳에서 하루 동안 발생하는 생활폐기물(약 120t)의 절반 수준이다. 연간으로 환산하면 약 2만2000t의 감량 효과가 기대된다.
중장기적으로는 처리 인프라도 확충한다. 서울시는 광역 자원회수시설(소각장) 현대화 등을 통해 2033년까지 생활폐기물의 하루 공공 처리량을 2700t까지 끌어올릴 계획이다. 이 목표가 달성되면 서울에서 발생하는 생활폐기물을 전량 관내에서 처리할 수 있는 구조가 마련된다.
자치구 차원의 대응도 이어지고 있다. 마포구는 지난해 12월 26일 생활폐기물 직매립 금지 대응 TF를 구성해 폐기물 처리 현황을 실시간으로 점검하고 민간 처리업체와의 협력 체계를 강화하고 있다. 동작구는 가정용 음식물쓰레기 감량기 보급과 함께 커피 찌꺼기 비료화 사업을 확대했다. 강동구는 지난해 10월 강동자원순환센터를, 은평구는 지난해 5월 은평광역자원순환센터를 각각 개소해 대량 선별과 재활용 역량을 높이고 있다.
