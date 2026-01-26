인서울-지방대 취업률 격차 6년 새 가장 작아

2021년 7.5%P 찍은 뒤 매년 감소
서울권 대졸자 취업률 하락 영향 커
인문-자연계열 차이도 3%P대로 줄어
서울과 지방 대학 간의 취업률 격차가 점차 좁혀져 지난해는 최근 6년 새 가장 낮았던 것으로 나타났다.
25일 종로학원이 대학알리미 공시 자료를 통해 전국 4년제 대학 취업률을 분석한 결과, 지난해 서울 소재 대학의 평균 취업률은 65.1%였다. 지방대는 59.9%였다. 격차는 5.2%포인트로 2020년 이후 가장 작았다. 이 격차는 2021년 7.5%포인트에서 2022년 7.2%포인트, 2023년 6.1%포인트, 2024년 5.9%포인트 등으로 매년 줄고 있다.
이는 서울권 대학 졸업자들의 취업률이 하락한 영향이 크다. 서울 대학의 취업률은 2020년 65.9%에서 지난해 65.1%로 낮아진 반면 지방대는 59.5%에서 59.9%로 소폭 올랐다. 임성호 종로학원 대표는 “향후 지방 공공기관과 지역 기업 채용이 확대되면 서울과 지방대 취업률 격차는 더 줄어들 수 있다”고 말했다.
지난해 취업률이 가장 높은 지역은 충청권(62.6%)이었고 이어 강원권(60.6%), 제주권(59.5%), 호남권(58.8%) 등의 순이었다.
인문계와 자연계 간의 취업률 차이도 갈수록 줄고 있다. 지난해 인문계열과 자연계열 평균 취업률은 각각 59.9%, 63.3%로 격차는 최근 10년 새 가장 낮았다. 2016∼2024년 5∼6%포인트대를 유지하던 격차는 지난해 처음 3%포인트대로 감소했다.
서울 주요 대학 중 인문계 취업률이 가장 높은 곳은 서강대(73.4%)였고 이어 서울대(70.3%), 고려대(69.4%) 순이었다. 자연계열 취업률은 성균관대(74.0%), 서강대(72.5%), 고려대·한양대(각 72.1%) 순으로 높았다. 임 대표는 “복수 전공이 가능하고 인문·자연 융합형 인재가 부상하고 있어 과거 자연계 쏠림 분위기가 변할 수 있다”고 했다.
