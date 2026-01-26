고향사랑기부로 유기견에 새 삶 선물

광주 도심형 입양센터 ‘피스멍멍’
고향사랑기부금으로 운영되는 도심형 유기견 입양센터인 광주 동구 ‘피스멍멍’을 찾은 방문객이 6개월 만에 3000명을 넘어섰다.
고향사랑기부 지정사업으로 조성
작년 8∼12월 방문객 3000명 넘어
유기견 27마리에 새 가족 찾아줘
25일 광주 동구에 따르면 지난해 8월부터 12월까지 반년 동안 불로동에 위치한 피스멍멍 방문객은 3047명으로 집계됐다. 피스멍멍은 호남동 성당 앞 2층 건물(연면적 147m²)에 자리 잡고 있다. 지난해 7월 31일 문을 연 피스멍멍은 1층에 유기견 6마리를 보호하는 보호견장과 놀이터, 상담실이 마련돼 있고, 2층에는 교육장과 사무실이 있다.
피스멍멍은 광주시 동물보호센터 등에서 임시 보호 중인 유기견을 데려와 새로운 가족에게 입양시키는 역할을 하고 있다. 13일 현재 피스멍멍에는 진돗개 믹스종 5마리와 포메라니안 1마리가 보호되고 있었다. 보호견장 밖에는 생후 약 20일로 추정되는 진돗개 믹스종 흰색 새끼 1마리가 잠들어 있었다.
피스멍멍 자원봉사자는 “새끼는 털이 흰색이어서 ‘설기’라는 이름이 붙었는데, 추운 날씨에 증심사 버스 승강장에서 발견됐다”며 “들개 새끼로 추정되며 너무 어려 세심하게 보살피고 있다”고 말했다.
피스멍멍에서 보호하는 유기견은 통상 1∼3주 안에 입양된다. 다만 외형 때문에 입양이 어려운 경우에는 최장 3개월 동안 보호된 사례도 있다. 시민 이유정 씨(27)는 13일 오후 진돗개 믹스종 ‘나라’의 입양을 앞두고 피스멍멍을 찾아 산책과 기본 교육을 받았다. 생후 6개월 된 암컷 나라는 들개로 추정되는 네 마리 중 한 마리다.
피스멍멍은 동구 학운동 무등산 자락에서 구조된 이들 네 마리의 이름을 ‘우리’, ‘나라’, ‘만세’, ‘짱’으로 지었다. 이 가운데 우리·만세·짱은 이미 입양됐고, 당시 나라만 보호 중이었다. 이 씨는 “반려견을 키우고 싶어 피스멍멍이 있다는 이야기를 듣고 찾아왔는데 나라가 첫눈에 들어왔다”며 “입양해 책임감 있게 키우겠다”고 말했다.
피스멍멍은 개소 이후 7개월 동안 나라와 설기를 포함해 유기견 27마리를 입양시켰다. 정연우 피스멍멍 코디네이터는 “안락사 위기에 놓인 유기견의 생명을 지키기 위해 노력하고 있다”며 “입양 가정에 유기견의 특성과 관리 방법 등 다양한 정보를 제공하고 있다”고 말했다.
동구는 고향사랑기부금 지정기부사업으로 피스멍멍을 처음 조성했다. 피스멍멍은 유기동물에게 두 번째 삶을 선물하는 공간으로, 국민의 자발적인 고향사랑기부금으로 운영된다. 피스멍멍을 위한 고향사랑기부금은 2024년 3억9000만 원(기부자 4170명), 지난해에는 8억7900만 원(기부자 8927명)이 모였다.
동구는 접근성이 높은 구도심에 유기견 입양센터를 조성해 주목받고 있다. 반려동물 1500만 시대를 맞아 관광 패러다임도 반려동물과 함께하는 지속 가능한 여행으로 변화하고 있다. 동구는 사람과 동물이 더불어 살아가는 도시를 목표로 정책을 추진하고 있다.
피스멍멍 개소 이후 서울과 경기, 제주 등 전국에서 방문객의 발길이 이어지고 있다. 주말에는 가족 단위 방문객들이 유기견과 함께 시간을 보내는 체험 공간으로 자리 잡았다. 방문객들은 피스멍멍 방문과 함께 광주 구도심의 역사와 문화예술 공간도 함께 둘러보고 있다.
임택 광주 동구청장은 “버려졌던 생명들이 지역 공동체의 정성과 기부로 다시 살아나고 있다”며 “더 많은 유기동물이 새 가족을 만나 행복한 삶을 살 수 있도록 고향사랑기부제에 대한 지속적인 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.
이형주 기자 peneye09@donga.com
