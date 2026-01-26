대전 구급대 이송 환자, 60%가 60대 이상 고령층… “119안심콜 등록 필수”

대전소방본부 구급대가 지난 한 해 동안 6분마다 한 번꼴로 출동한 것으로 집계됐다.
25일 대전소방본부에 따르면 지난해 119구급 출동 건수는 총 8만247건으로, 이 가운데 환자 4만2702명을 병원으로 이송했다. 하루 평균 약 220건으로, 6분마다 한 번꼴로 구급대가 출동한 셈이다.
출동 건수는 전년(8만657건)보다 410건 줄었고, 병원으로 이송한 환자 수는 전년(4만7526명) 대비 4824명 감소했다. 반면 심정지, 심혈관 질환, 뇌혈관 질환, 중증 외상 등 4대 중증 환자 이송 인원은 3437명으로 전년(3396명)보다 41명 늘었다.
유형별로는 심정지 747명, 심혈관 질환 1791명, 뇌혈관 질환 500명, 중증 외상 399명으로 나타났다. 60세 이상 고령층이 전체 이송 환자의 약 60%를 차지했다. 연령대별로는 60대 7520명, 70대 7807명, 80대 7389명 순이었다.
대전소방본부는 중증 고령 환자 비중이 높아지는 추세에 따라 119안심콜 서비스의 적극적인 활용을 제안했다. 119안심콜 서비스는 장애인, 고령자, 홀몸노인 등 구조 대상자가 자신의 질병 정보와 특이 사항을 미리 등록해 두면, 119 신고 시 출동대가 이를 즉시 확인해 맞춤형 대응을 할 수 있도록 돕는 제도다. 휴대전화로 신고할 경우에도 위치 정보를 빠르게 파악할 수 있다.
김문용 대전소방본부장은 “출동 규모는 전년과 유사한 수준을 유지한 가운데, 이송 환자 수 변화는 구급대원의 현장 판단과 전문 처치 역량이 점차 강화되고 있음을 보여주는 지표”라고 말했다.
김태영 기자 live@donga.com
