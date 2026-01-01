광주-전남 행정통합 의견, 직능별로 듣는다

환경-경제 등 9개 분야 공청회
광주시가 광주·전남 행정통합 권역별 합동공청회에 이어 직능별 시민공청회를 열어 통합에 대한 다양한 의견을 듣는다.
오늘부터 릴레이 방식으로 진행
광주시는 23일 기후에너지진흥원에서 환경 분야 시민공청회를 시작으로 광주·전남 통합 의견 청취를 위한 직능별 시민공청회를 본격화한다. 직능별 시민공청회는 환경과 경제, 복지, 교육 등 시민의 삶과 밀접한 9개 분야를 중심으로 학계와 현장 전문가, 관련 단체 등의 전문적인 의견을 수렴하기 위해 2월 초까지 릴레이 방식으로 운영된다.
23일 환경 분야 시민공청회에 이어 △26일 경제·산업 △26일 시민사회단체 △27일 사회복지·노인·장애인·보건의료 △27일 여성·아동·외국인 △28일 교육·청년 △29일 문화·관광 △30일 건설·안전·교통·노동 △2월 2일 주민자치회·마을공동체 △2월 4일 체육 등 각 분야별 공청회가 열릴 예정이다. 분야별 시민공청회에서는 광주·전남 통합 추진 경과와 주요 내용, 향후 일정 등을 설명하고 자유로운 질의응답을 통해 다양한 의견과 우려, 제안 등을 청취한다.
광주시는 전문적 식견을 갖춘 직능 분야별 전문가들의 의견을 폭넓게 수렴해 사회적 공감대를 확산해 나갈 방침이다. 단체와 기관을 대상으로 한 소규모 공청회와 간담회도 병행하는 등 다양한 방식으로 의견 청취에 나설 예정이다. 김영문 광주전남통합추진단장은 “시민들이 통합의 의미와 그로 인한 변화를 충분히 이해하고 공감할 수 있도록 다양한 의견을 수렴하겠다”고 말했다.
이형주 기자 peneye09@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0