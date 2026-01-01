민화와 궁중화의 만남

  동아일보

20일 서울 종로구 삼청동 갤러리현대에서 관람객들이 기획전 ‘장엄과 창의: 한국 민화의 변주’의 전시물을 살펴보고 있다. 이번 전시는 민중의 삶과 해학을 담은 민화와 궁중 회화를 함께 소개한다.

#민화#궁중화#서울#삼청동#갤러리현대#민중의삶
전영한 기자 scoopjyh@donga.com
