박범계 불출마 선언…“대전·충남 통합 최선 다했으나 불발”

6·3 지방선거를 앞두고 충남·대전 통합 시장 출마를 선언했던 더불어민주당 박범계 의원이 “통합 논의가 멈춰 섰다”며 불출마를 선언했다.
박 의원은 13일 소셜미디어에 올린 글에서 “저는 이번 지방선거에 출마하지 않겠다”며 “삭발 결기로 통합을 위해 최선을 다했으나 여러 장애가 있음을 실감한다”고 했다. 그러면서 “애를 끊는 고통과 번민의 나날을 보냈다”며 “책임도 통감한다”고 했다.
박 의원은 “저의 출마 여부와 무관하게 통합의 길은 여기서 끝나지 않아야 한다”고 했다. 그는 “대전·충남의 통합은 국가 성장축을 새로이 개편하는 생존 전략”이라며 “대전·충남 시도민들께 그 필요성을 더 설명하고 모두가 공감하는 통합 방안을 찾으려 최선을 다할 것”이라고 했다.
앞서 여야가 대구·경북과 충남·대전 행정통합특별법 처리를 놓고 평행선을 달리면서 12일 국회 본회의 처리에 합의하지 못했다. 6·3 지방선거에서 통합특별시장을 뽑기 위한 마지노선으로 설정한 12일에도 통합법 처리가 불발된 것이다.
그간 박 의원은 대전충남행정통합법안 국회 통과를 촉구해 왔다.
박 의원은 지난달 28일 충남 천안시 신당동 국립공주대학교 천안공과대학 체육관에서 열린 ‘더 큰 통합, 압도적 성장’ 출판기념회에서 “오늘 중대한 결심을 했다”며 삭발을 진행했다.
박 의원은 “대전·충남 행정 통합을 주장하며 지역의 정치 후배들이 단식과 삭발을 하는 것을 보고 무척이나 서러웠고 책임감 또한 커졌다”고 했다. 그러면서 “앞으로도 행정 통합을 포기하지 않을 것”이라며 “이를 통해 압도적인 성장을 실현하겠다”고 했다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0