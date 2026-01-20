코미디언 이수지, 소아청소년 환자들 위해 3000만원 기부

방송인 이수지가 23일 오후 서울 중구 국립극장 해오름극장에서 열린 ‘2025 대한민국 대중문화예술상 시상식’ 레드카펫에 참석하고 있다. 2025.10.23/뉴스1
세브란스병원은 20일 코미디언 이수지 씨(41·사진)가 소아청소년 환자를 위해 써 달라며 3000만 원을 기부했다고 밝혔다. 이 씨는 2024년부터 이 병원 소아암병동을 찾아 환아와 가족들을 응원해 왔다. 이 씨는 “병상의 아이들과 가족들에게 잠깐의 웃음이라도 줄 수 있다면 그것만으로 행복하다”며 “하루빨리 건강한 일상을 되찾으시기를 기원한다”고 했다. 세브란스병원은 후원금을 소아청소년 환자 완화의료에 사용할 예정이다.
조유라 기자 jyr0101@donga.com
