만취한 순천 공무원, 택시기사 폭행하고 차 빼앗아 몰다 체포

전남 순천시 간부 공무원이 만취한 상태로 택시 운전사를 폭행한 뒤 차량을 빼앗아 달아났다가 경찰에 붙잡혔다.
20일 순천경찰서는 강도·도로교통법 위반 등 혐의로 순천시 간부공무원 A 씨를 긴급체포해 조사 중이다.
A 씨는 이날 오전 12시 10분경 순천시 조곡동의 한 길거리 택시 안에서 기사를 폭행하고 택시를 빼앗아 몰고 달아난 혐의를 받는다.
당시 만취 상태였던 그는 정차한 택시 안에서 기사에게 폭행을 휘두른 것으로 파악됐다. 이후 택시 기사가 차량에서 내려 자리를 피하자 홀로 택시를 몰고 2㎞가량을 운전하다 길거리에 멈춰섰다.
신고를 받고 출동한 경찰은 현장에서 A 씨를 체포했다.
경찰 조사에서 A 씨는 “술에 취해 기억이 나지 않는다”는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.
경찰은 A 씨를 상대로 구체적인 범행 경위를 조사한 뒤 구속영장 신청 여부를 예정이다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
