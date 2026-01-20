대구 민관학 협력해 통합 돌봄 인력 양성

대구시와 영남이공대, 대구시니어클럽협회, 대구지역자활센터협회, 대구사회복지관협회는 19일 중구 동인동 시청에서 ‘통합 돌봄 서비스 제공 인력 교육 및 활용’에 관한 업무협약을 체결했다.
이번 협약은 올해 3월 시행 예정인 ‘의료·요양 등 지역 돌봄의 통합지원에 관한 법률’에 대응해 대구형 통합 돌봄 정책의 지속 가능성을 확보하기 위해 마련됐다. 서비스의 실질적 성과를 높이고 현장 인력의 전문성을 강화하는 한편으로 안정적인 인력 공급 기반 구축에 초점을 맞췄다.
주요 협약 내용은 △통합 돌봄 서비스 제공 인력 교육 및 활용을 위한 협력 △통합 돌봄 역량 강화 교육과정의 공동 기획·운영 △노인 일자리·자활사업 참여자 가운데 돌봄 적합 인력 선발 및 체계적 관리 △현장 수요 기반 인력 배치 및 관리 등이다.
이에 따라 영남이공대는 통합 돌봄 제공 인력을 대상으로 한 전문 교육과정을 운영해 실무 역량 강화를 지원하고, 대구시니어클럽협회와 대구지역자활센터협회는 각각 돌봄 및 일상생활 지원 분야에 적합한 인력의 선발과 운영을 맡는다. 대구사회복지관협회는 지역 종합사회복지관을 거점으로 인력 운영과 관리를 지원해 통합 돌봄 서비스의 현장 확산을 뒷받침한다.
대구시는 사업 과정 전반을 총괄하며 행정과 정책 지원을 할 계획이다. 이재홍 대구시 보건복지국장은 “이번 협약을 계기로 민·관·학이 힘을 모은 인력 양성 체계를 구축해 시민 누구나 사는 곳에서 안심하고 돌봄을 받을 수 있도록 하겠다”고 말했다.
장영훈 기자 jang@donga.com
