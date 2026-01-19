인천 장수IC 인근서 8중 추돌사고…오전 내내 정체

인천 장수동의 한 삼거리에서 8중 추돌 사고가 발생했다.
19일 인천소방본부 등에 따르면 이날 오전 4시 44분경 인천시 남동구 장수동 한 삼거리에서 50대 남성 A 씨가 운전하던 덤프트럭이 신호 대기 중이던 승용차를 들이받았다. 사고충격으로 승용차가 밀리면서 다른 승용차 3대와 스포츠유틸리티차량(SUV) 3대가 연이어 추돌했다.
이 사고로 A 씨와 승용차 운전자 등 4명이 다쳐 인근 병원으로 옮겨졌다.
사고가 난 뒤 장수나들목(IC) 인근 편도 4개 차로 중 2개 차로가 통제되면서 교통 혼잡이 빚어졌다.
한국 도로공사는 이날 오전 9시 35분경 “사고 처리로 김포~장수 16㎞ 구간 정체가 극심하니 국도로 우회해 달라”는 내용의 안전 문자를 보냈다.
경찰은 사고 수습이 끝나는 오후 12시경 모든 차로의 통행이 재개될 것으로 예상했다.
최재호 기자 cjh1225@donga.com
