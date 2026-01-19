“소원을 말해봐”… 여의천에 테마카페

  • 동아일보

서울 서초구 양재시민의 숲 인근 여의천 소원카페 안에 마련된 트리에 시민들이 소원을 적은 쪽지를 걸고 있다. 여의천 소원카페는 여의천 일대 녹지대에 조성한 테마 카페다. 서초구는 여의천의 ‘여의(如意)’가 ‘뜻하는 대로 이루다’라는 의미를 가진 데 착안해 소원 쪽지를 남기며 음료를 마시는 카페를 만들었다고 설명했다.

#서울 서초구#양재시민의숲#여의천#소원카페
김재명 기자 base@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

