골목 상권 활성화하고, 성장 유망기업 키우고

지역경제 살릴 구원투수 자처한 자치구들
[서초구] 서초골목상권 활력 프로젝트 지원
[광진구] 성장 가능성 갖춘 창업기업 육성
새해를 맞아 자치구들이 지역 경제를 살리기 위한 지원책을 다방면으로 내놓고 있다.
서초구(구청장 전성수)는 ‘서초골목상권 활력 프로젝트’를 위해 역대 최대 규모인 2347억 원을 푼다. 양재천길, 말죽거리, 방배카페골목 등 12개 대표 골목상권에 지역자원을 활용한 페스티벌과 이벤트를 확대 추진하고, 상권별 브랜딩과 명소화를 지원한다. 중·소상공인을 대상으로 저신용·무담보 조건의 융자를 제공하며 자금 운용 부담도 덜어준다. 이와 함께 꽉 닫힌 주민들의 지갑이 열리도록 328억 원의 지역상품권도 발행한다. 5% 할인 판매되는 서초사랑상품권이 300억 원, 15% 할인 판매되는 서초땡겨요상품권이 28억 원 규모로 발행된다.
지난해 문을 연 ‘서초AICT 우수기업센터’를 필두로 한 양재AI특구에는 1530억 원 규모의 투자와 사업을 진행해 다양한 AI 스타트업들이 자금 부담 없이 기술개발과 사업화를 이어갈 수 있도록 적극 지원한다.
서초구는 프로젝트를 속도감 있게 추진하기 위해 ‘골목상권 활성화 TF팀’을 운영하면서 골목상권별 과제를 상시 점검하는 한편 현장에서 나온 애로사항을 신속히 정리해 실행과제로 연결하고 관계 부서와의 협업 수준도 한 단계 끌어올린다는 계획이다.
전 구청장은 “‘서초골목상권 활력 프로젝트’는 골목상권과 소상공인, 첨단산업에까지 이르는 서초형 민생경제 종합 대책”이라면서 “상인·주민·행정이 함께 참여하는 협력 모델을 통해 ‘서초 경제 전성시대’를 열어 나가겠다”고 밝혔다.
한편, 광진구(구청장 김경호)는 사무공간 지원과 투자 연계를 통해 성장 가능성을 갖춘 초기 창업기업을 육성한다. 창업 3년 이내의 기업, 예비창업기업, 벤처인증기업 등을 대상으로 2026년 상반기 광진경제허브센터 신규 입주기업을 모집하는 것. 입주기업은 센터 내 키움관과 도약관의 전용 사무공간을 저렴한 임대료로 이용할 수 있으며, 업무 지원 공용시설과 지원 장비를 이용할 수 있다. 총 38개사 내외를 선정하며, 계약 기간은 2026년 3월 15일부터 2027년 3월 14일까지다. 입주 시 최소 1년 이상 이용 계약이 가능해야 하며 최장 5년까지 연장할 수 있다.
김 구청장은 “광진경제허브센터는 기업의 성장단계에 맞춘 투자·자문·교류 연결망과 사무 시설을 함께 제공하는 창업 거점으로, 다양한 역량을 가진 기업들이 안정적으로 도약할 수 있도록 돕겠다”고 말했다.
