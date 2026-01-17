강원 원주서 40대 남성 살해한 20대 긴급 체포

  동아일보

  • 입력 2026년 1월 17일 08시 16분

게티이미지뱅크
강원 원주에서 40대 남성을 살해한 20대가 현장에서 붙잡혔다.

원주경찰서는 살인 혐의로 20대 남성 A 씨를 긴급 체포해 조사하고 있다고 17일 밝혔다. A 씨는 전날 오후 6시 39분경 원주 태장동의 한 아파트에서 40대 남성 B 씨를 흉기로 살해한 혐의를 받는다. A 씨는 범행 직후 스스로 “사람을 죽였다”며 경찰에 신고한 것으로 알려졌다.

머리와 목 부위 등을 크게 다친 B 씨는 병원으로 옮겨졌으나 결국 숨졌다. 피해자는 A 씨 모친의 지인으로 파악됐다.

경찰은 A 씨를 상대로 정확한 사건 경위를 조사하는 한편 구속영장을 신청할 방침이다.
조혜선 기자 hs87cho@donga.com
