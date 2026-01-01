인천, 농수산식품국 신설… 먹거리 통합 관리

생산-연구 등 연계해 정책 마련
인천시는 기후 위기, 글로벌 공급망 불안, 인구구조 변화 등 복합적인 위기에 대응하기 위해 농수산식품국을 신설했다고 15일 밝혔다.
청년 농업인 육성 및 시설 확대
농수산식품국은 농업·수산업·식품산업을 비롯해 유통, 연구, 동물보호 정책을 하나의 체계로 통합해 먹거리 체계를 종합적으로 관리하는 것을 목표로 한다. 또한 농수산업을 단순한 1차 산업이 아닌 식량안보와 지역경제를 지탱하는 전략 산업으로 재정립하고 분산된 정책 기능을 통합하는 지휘 본부 임무를 수행한다.
중장기 비전으로는 지속 가능한 농수산업 기반을 구축하는 데 중점을 둬 인천의 여건에 맞춰 농업과 수산업을 식량안보의 양대 축으로 관리한다. 아울러 생산-연구-가공-유통을 연계한 통합 정책 체계를 마련하고 기후 변화, 인구 감소, 노동력 부족 등 구조적 위기에 선제적으로 대응한다는 계획이다.
이 밖에 농수산식품국은 농업의 지속 가능한 발전을 위해 핵심 전략을 추진한다. 청년 전문 농업인을 육성해 혁신과 변화를 이끌 인재를 양성한다. 정보통신기술(ICT) 기반 스마트농업과 첨단 농업시설을 확대해 노동력 부족과 기후변화에 대응하고 생산성과 효율성을 높이기로 했다. 유정복 인천시장은 “농수산업은 반드시 지켜야 할 산업”이라며 “시정 철학을 바탕으로 농어업의 공공성과 전략적 가치를 제도적으로 강화해 나갈 것”이라고 강조했다.
차준호 기자 run-juno@donga.com
