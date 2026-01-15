피프티 피프티 ‘멤버 이탈’ 소송…“소속사에 5억 배상하라” 판결

그룹 ‘피프티 피프티(FIFTY FIFTY)’의 소속사 어트랙트가 외주 음반 제작 업체를 상대로 제기한 손해배상 청구 소송에서 일부 승소했다.
15일 서울중앙지법 민사합의33부(부장판사 최종진)는 어트랙트가 더기버스와 안성일 대표와 백모 이사를 상대로 낸 손해배상 청구 소송에서 “더기버스와 안 대표가 공동해 어트랙트에 4억9950만 원을 지급하라”고 명령했다.
● 안 대표 “관여한 것 없다” 맞섰지만… 법원 “배상하라”
이번 소송은 피프티 피프티가 2023년 발매한 ‘큐피드(Cupid)’ 흥행 직후 멤버들이 전속계약 해지 가처분 신청을 내며 시작됐다. 어트랙트는 더기버스와 안 대표 등이 업무용역 계약상 의무를 위반하고 기망, 배임 행위로 재산상 손해가 발생했다는 취지로 소송을 제기했다.
당시 안 대표는 어트랙트와 용역 계약을 맺고 메인 프로듀서 역할을, 백 이사는 프로젝트 관리 업무를 수행했다. 안 대표 측은 “어트랙트와 피프티프프티 멤버 사이 분쟁에 관여한 것이 거의 없다. 용역계약도 합의한 뒤 해지한 것”이라 맞섰다.
● 전 멤버 3인은 ‘새 그룹’, 남은 2인은 ‘활동 재개’
법적 공방이 이어지는 가운데, 한때 ‘중소돌의 기적’으로 불렸던 피프티 피프티 멤버들의 행보는 극명하게 갈렸다.
어트랙트는 분쟁 당시 홀로 복귀한 멤버 키나를 중심으로 팀을 재편했다. 현재는 새 멤버 문샤넬, 예원, 하나, 아테나를 영입해 5인조로 활동하고 있다.
반면 어트랙트에서 나온 전 멤버 새나, 아란, 시오는 매시브이엔씨와 계약을 맺고 3인조 걸그룹 ‘어블룸(ablume)’으로 2024년 8월 재데뷔했다. 이들은 안 대표에게 다시 데뷔 앨범 프로듀싱을 맡긴 것으로 알려졌다.
어트랙트는 안 대표와의 소송전과는 별도로 팀을 이탈한 전 멤버 3인(새나, 아란, 시오)을 상대로 130억 원 규모의 손해배상 청구 소송을 진행 중이다.
김영호 기자 rladudgh2349@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0