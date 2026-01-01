온라인 쇼핑몰 ‘사이소’ 쑥쑥 큰다… 작년 매출 540억 돌파

2024년 500억원에서 42억원 늘어
경북도는 농특산물 온라인 쇼핑몰 ‘사이소’의 지난해 총매출액이 542억 원을 기록했다고 12일 밝혔다. 2024년 500억 원보다 8.2% 증가하는 등 매년 성장세를 이어가고 있다.
신규 회원도 약 5만7000명 증가
이날 도에 따르면 지난해 말 기준 온라인 쇼핑몰 성장의 핵심 지표인 회원 수는 2024년보다 23.7% 증가한 29만7476명으로 집계됐다. 1년간 소도시 인구와 맞먹는 5만6978명이 신규 가입한 셈이다.
입점 업체 가운데 연간 총매출 1억 원 이상을 기록한 억대 판매 농가는 94곳으로 나타났다. 품목별로는 가공식품 26곳, 과일·채소류 23곳, 곡류 13곳, 축산물 12곳, 임산물 11곳, 수산물 6곳, 친환경 농산물 3곳으로 모든 분야에 걸쳐 높은 매출 농가를 배출했다.
단일 업체 최고 매출은 25억6000만 원을 기록한 참기름·들기름 제조업체이며, 단일 제품 최다 주문은 2만5010건을 판매한 닭갈비 세트로 조사됐다. 사이소가 홍보 기능을 넘어 주요 수입원으로 자리 잡았음을 보여준다는 게 경북도의 평가다.
사이소는 2007년 경북도가 지역 우수 농특산물의 온라인 직거래를 위해 개설했다. 19년간 꾸준한 성장을 이어오며 개점 원년 대비 매출은 281배, 회원 수는 120배, 입점 농가는 3배 증가했다.
박찬국 경북도 농축산유통국장은 “오랜 기간 쌓은 신뢰와 입소문이 지금의 사이소를 만든 것 같다. 앞으로도 사이소를 신선하고 우수한 농특산물을 합리적인 가격에 전하는 믿을 수 있는 온라인 직거래의 기준으로 만들 것”이라고 말했다.
