한국기술교육대 졸업생 10명 중 8명 취업

취업률 82.8%… 4년제 대학 1위
한국기술교육대는 최근 교육부가 발표한 ‘2024년도 고등교육기관 졸업자 통계조사’에서 82.8%의 취업률을 기록하며 전국 4년제 대학 중 1위를 차지했다고 6일 밝혔다.
2024년도 고등교육기관 졸업자 통계조사의 취업률 결과는 2023년 8월과 2024년 2월 졸업자 대상이다. 한국기술교육대는 총 787명의 졸업자 중 진학자와 입대자, 기타 제외자를 뺀 699명 중 579명이 취업해 82.8%의 취업률을 기록했다.
전년도 80.1%보다 2.7%포인트 늘어났다. 학부(과)별로는 에너지신소재화학공학부가 89.9%로 가장 높은 취업률을 기록했다.
이어 전기·전자·통신공학부(88.4%), 메카트로닉스공학부(86.9%), 기계공학부(86.5%), 디자인건축공학부(82.8%), 산업경영학부(82.7%), 컴퓨터공학부(70.7%) 순이다. 입사 후 11개월 동안 취업 상태를 유지하는 것을 나타내는 유지취업률은 89.6%로 전국 4년제 대학 평균 79.6% 대비 10%포인트 높았다.
유길상 한국기술교육대 총장은 “2026학년도 수시 모집 경쟁률은 11.2 대 1로 비수도권 대학 중 2위를 달성했고, 정시모집 경쟁률은 7.19 대 1로 전년 대비 2배 올랐다”라며 “교육부가 국민건강보험 자료와 연계해 전국 대학 취업률 조사를 진행한 2010년 이후 15년 동안 7번 취업률 1위를 차지했다”고 말했다.
김태영 기자 live@donga.com
