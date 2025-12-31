강추위 뚫고 해돋이… 내일 최저 영하15도

매서운 추위가 찾아오면서 올해 마지막 해넘이와 새해 첫 해돋이를 즐기려는 여행객은 옷차림을 단단히 해야 할 것으로 보인다. 전국이 대체로 맑아 대부분 지역에서 어렵지 않게 해를 볼 수 있겠지만 일부 서해안 지역에는 대설특보 수준의 많은 눈이 내릴 전망이다.
기상청에 따르면 31일 저녁과 내년 1월 1일 새벽 사이 한반도는 북서쪽에서 내려온 찬 공기의 영향으로 대체로 맑고 추운 날씨가 예상된다. 31일 아침 최저기온은 영하 13도∼영하 1도, 낮 최고기온은 영하 5도∼영상 4도로 예보됐다. 1일 아침에는 기온이 더 떨어져 영하 16도∼영하 4도에 그칠 것으로 보인다. 내년 첫날 일출 시각은 독도 오전 7시 26분, 부산 해운대 7시 32분, 제주 성산일출봉 7시 36분, 강릉 정동진 7시 39분, 서울 7시 46분 등이다.
전라 서해안과 제주도, 울릉도, 독도 등은 1일부터 기온과 해수면 온도의 차이가 크게 발생해 눈구름대가 발달한다. 날씨가 흐리고 대설특보 수준의 많은 눈이 예상된다. 특히 2일 오전까지 강하고 많은 눈이 예상돼 안전사고에 대비해야 한다.
2일까지 전국 내륙을 중심으로 영하 10도 이하까지 떨어지며 추위가 절정에 이를 것으로 보인다.
