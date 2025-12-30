‘실무가 경쟁력이다’…서정대, 현장 밀착형 교육으로 취업 판도 바꾼다

서정대학교는 경기 양주시에 있는 실무 중심의 직업교육 전문대학이다. 학생의 적성과 미래 비전에 맞춘 다양한 특성화 학과를 운영하며, 졸업 후 현장에 즉시 투입될 수 있는 실질적 역량과 전문성을 갖춘 인재를 길러내고 있다.
2025학년도 신입생 3636명을 모집하는 등 2003년 개교 이후 신입생 충원율 100%를 이어가고 있다. 2026학년도 정시모집에서는 자연과학·보건·인문사회·공학·성인학습과정 등 폭넓은 학과군을 모집해 수험생들이 자신의 진로에 맞는 전공을 선택할 수 있도록 했다. 성적우수 장학금, 전공심화 장학금, 면학·복지 장학금 등 다양한 장학제도로 경제적 부담을 줄이고 학업에만 전념할 수 있도록 돕고 있다.
호텔관광과는 국내 대학으로는 처음으로, 호텔식음료(F&B) 실습실에 정식 ‘서빙 로봇’을 도입하며, 차세대 스마트 호스피탈리티 교육을 선도하고 있다. 스마트 기술이 전 수업 과정에 적용된 실무 중심 교육 모델이 되고 있다. 호텔외식조리과는 2012년 이후 수도권 특급호텔에만 210명이 취업했다. 10년 이상 국내외 요리대회에서 꾸준히 우수한 성적을 이어오고 있다. 전공 심화 학사과정을 통해 4년제 학위 과정도 운영하고 있다.
2004년 개설한 반려동물과는 이론과 실무를 연계한 교육을 위해 경기 북부에 2곳의 반려동물 학교기업을 운영하고 있다. 졸업 후 동물병원, 펫케어 기업, 문화산업 등으로 진출하거나 전공심화 과정을 통해 학사 학위 과정으로 진학할 수 있다. 반려동물보건과는 수의 간호와 반려동물 의료 보조 분야에 특화된 교육과정을 운영하고 있다. 해마다 동물보건사 국가자격시험에서 높은 합격률을 기록하는 등 진로 선택의 폭을 넓히고 있다.
응급구조과는 13년 연속 응급구조사 1급 국가시험 100% 합격률을 이어가고 있다. 소방공무원 시험에도 올해 9명의 졸업생이 합격하는 등 현재까지 123명을 배출했다. 간호학과는 올해 2월, 졸업생 전원이 간호사 국가시험에 합격하며 대학병원·종합병원·전문 클리닉 등 다양한 의료기관에서 활약하고 있다.
양영희 총장은 “2026학년도 정시모집은 서정대의 교육 철학과 비전을 기반으로, 산업과 사회가 요구하는 실무형 인재를 양성하는 중요한 출발점이 될 것”이라고 말했다.
댓글 0