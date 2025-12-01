본문으로 바로가기
사회
최전방 철책선 경계근무 나선 로봇개
2025-12-29 04:30
송은석 기자
5사단 열쇠부대 장병들이 경기 연천군 접경 지역에서 다족 보행 로봇과 함께 철책 점검을 하고 있다. 육군은 지상로봇운용팀을 통해 장병들이 접근하기 어려운 지역에서 경계 작전을 펼칠 수 있도록 다족 보행 로봇을 시범 운용하고 있다.
#5사단
#열쇠부대
#다족 보행 로봇
#철책 점검
#경계 작전
연천=송은석 기자 silverstone@donga.com
