통합·구글·반도체… ‘실사구시’로 수도권 넘는 강원대, 29일부터 정시모집

학생 3만·교수 1400명… ‘초거대 국가거점대’ 탄생
올해 개교 79주년을 맞이한 강원대(총장 정재연)는 ‘실사구시(實事求是)’의 건학이념을 바탕으로 ‘실사구시형 창의·협동 인재’를 길러내는 학생 중심 교육을 강조하면서 12월 29일부터 시작되는 2026학년도 정시모집을 통해 대학의 새로운 100년을 이끌어갈 신입생 선발에 나선다.
등록금 200만원대·장학금 318만원·기숙사 수용률 거점국립대 1위… 학생 혜택도 매머드급
개교 79주년 ‘실사구시’ 인재 양성… 구글(Google) 연계·반도체 등 취업 특화
1947년 춘천농업대학으로 역사의 첫발을 내디딘 강원대는 2026년 3월 국립강릉원주대와의 통합을 앞두고 있다. 양 대학의 통합은 학생 수 3만 명, 교수 1400명 규모의 ‘매머드급 국가거점국립대’ 탄생을 의미한다. 79년간 쌓아온 교육 역량이 집대성돼 수도권 대학을 뛰어넘는 경쟁력을 갖춘 ‘글로컬 명문 대학’으로 도약하는 전환점이 될 전망이다.
● 등록금·기숙사 등 ‘학생 중심’ 교육 복지 실현
강원대가 강조하는 ‘학생 중심 교육’은 구체적인 교육 지표에서 잘 드러난다. 2025년 정보공시 기준 강원대의 한 학기 평균 등록금은 약 210만 원이다. 사립 4년제 대학 평균(약 400만원)의 절반 수준이다. 반면 재학생 1인당 연간 장학금 수혜액은 약 318만원에 달한다. 학생들이 학비 부담 없이 학업에만 전념할 수 있는 환경을 조성했다.
주거 안정성 또한 전국 최고 수준이다. 강원대의 기숙사 수용률은 국가거점국립대 중 1위(33.28%)다. 특히 이번 정시모집 최초 합격자 중 입사 신청자는 전원 기숙사에 수용할 방침이다. 이는 ‘글로컬대학30’ 사업 등을 통해 확보한 2171억원의 재정을 학생들의 정주 여건 개선과 복지 확충에 집중 투자한 결과다.
● 구글(Google) 연계·반도체 등 ‘창의·협동 인재’ 양성 프로그램 풍성
강원대는 ‘실사구시’를 바탕으로 미래 산업 수요에 부응하는 ‘창의·협동 인재’ 양성에 주력하고 있다. 대표적으로 구글클라우드코리아와 협력해 운영하는 ‘구글 연계 교육과정(Google@KNU)’은 구글 엔지니어가 직접 설계한 커리큘럼을 통해 학생들이 실무형 AI 기술을 습득하도록 지원한다.
또한 반도체 특성화 대학지원사업을 통해 약 780억 원의 재정을 투입, 반도체 전 공정 교육 인프라를 구축했다. 디지털밀리터리학과와 첨단군사과학기술연구소를 중심으로 ‘K-국방’ 분야의 전문 인재도 육성하고 있다. 이러한 특성화 프로그램은 강의실에서 배운 지식을 현장에서 즉시 활용할 수 있도록 돕는 강원대만의 차별화된 교육 경쟁력이다.
● 29일부터 정시 원서접수… ‘자유전공학과’ 확대로 학생 선택권 존중
강원대는 12월 29일부터 31일까지 2026학년도 정시모집 원서를 접수한다. 이번 정시모집에서는 춘천캠퍼스 704명, 삼척(도계)캠퍼스 373명 등 총 1077명을 선발한다. 강릉·원주캠퍼스는 155명을 뽑는다.
올해 입시에서는 ‘학생의 선택권 보장’이라는 교육 철학을 반영해 학사 구조를 대대적으로 혁신했다. 기존 3개 단과대학에서 운영하던 모집단위 광역화 선발을 11개 단과대학으로 확대하고, 각 단과대학에 ‘자유전공학과’를 신설했다.
자유전공학과 신입생은 입학 후 1년간 다양한 전공을 탐색한 뒤 2학년 진학 시 희망 전공을 입학정원의 150% 범위 내에서 자유롭게 선택할 수 있다. 아울러 캠퍼스 간 장벽을 허문 ‘탑클래스 통합학과’와 ‘미래융합가상학과’ 등을 통해 소속 학과와 관계없이 다양한 융합 교육을 받을 수 있는 길을 열어두었다.
정재연 강원대 총장은 “우리 대학은 지난 79년간 시대가 요구하는 인재를 길러내며 국가와 지역 발전에 기여해 왔다”며 “‘학생이 중심이 되는 대학’으로 학생 한 명 한 명의 꿈이 현실이 될 수 있도록 최고의 교육 환경과 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.
한편, 2026학년도 정시모집 원서접수는 유웨이어플라이 홈페이지를 통해 진행된다. 모집요강 및 전형에 대한 자세한 사항은 강원대 입학안내 홈페이지와 국립강릉원주대 입학안내 홈페이지에서 확인할 수 있다.
