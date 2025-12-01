삼성重 거제조선소서 도장작업 50대 추락사

경남 거제시 삼성중공업 사업장에서 협력업체 직원이 추락해 숨지는 사고가 발생했다. 삼성중공업은 사고 이튿날 대표이사 명의의 사과문을 내고 안전 강화를 약속했다. 23일 경찰과 고용노동부에 따르면 전날 오후 삼성중공업 거제조선소에서 원유운반선 탱크 내부의 분진 제거와 도장 전처리 작업을 준비하던 협력업체 소속 50대 직원이 약 20m 높이에서 추락했다. 이 직원은 추락 직후 인근 병원으로 긴급 이송됐으나 사고 당일 숨졌다.
사고를 당한 직원은 당시 2인 1조로 도장 준비를 위해 호스를 옮기는 작업을 하던 중 추락한 것으로 전해졌다. 사고 당시 안전모 등 기본적인 안전 보호구는 착용하고 있었던 것으로 알려졌다. 경찰과 고용부는 작업 현장 관리 실태와 정확한 사고 경위를 조사하고 있으며, 중대재해처벌법 적용 여부를 검토하고 있다.
최성안 삼성중공업 대표이사는 이날 사과문을 통해 “갑작스러운 비보로 깊은 상심에 빠져 계신 유가족께 진심으로 위로의 말씀을 드린다”며 “안전관리 책임을 다하지 못하고 큰 심려를 끼쳐 드리게 된 점 모든 관계자 여러분께 다시 한번 사과드리며 사고 없는 안전한 사업장을 만들어 가는 데 최선의 노력을 다하겠다”고 밝혔다.
