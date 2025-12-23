충주시립미술관 국제설계공모, UIA건축사사무소 당선작 선정

충북 충주시는 충주시립미술관 건립 국제지명 설계공모 당선작으로 UIA건축사사무소의 설계안을 선정했다고 23일 밝혔다.
건축·도시·문화 분야 전문가로 구성된 심사위원회는 공모 취지 부합성과 공간 구성의 완성도, 주변 환경과의 조화, 기술적 실행 가능성 등을 종합적으로 검토해 이같이 결정했다. 심사위는 “UIA건축사무소 설계안이 미술관의 본질적인 기능을 충실히 구현하면서 도시를 대표할 수 있는 공간적 상징성을 갖췄다”고 평가했다. 이번 공모에는 국내외 유명 건축가 6개 팀이 참여했다.
당선작은 서로 다른 규모와 빛 환경을 가진 4개의 전시관을 입체적으로 구성, 대형 설치미술과 미디어아트 등 다양한 현대미술 장르를 수용할 수 있도록 계획됐다. 했다. 상설·기획전시실은 최대 15.6ｍ의 높이를 확보해 대형 설치작품 등 국공립미술관 수준의 전시가 가능하다. 블랙박스형 전시실도 배치해 실험적이고 몰입형 전시가 가능하다. 미술관 곳곳에는 대형 유리창과 발코니 등 전망 공간을 통해 호암지를 조망하며 휴식할 수 있는 문화·휴식 공간도 조성된다.
조길형 시장은 “충주시립미술관은 건축과 예술이 함께 어우러지는 새로운 문화 상징이 될 것”이라며 “선정된 설계안을 바탕으로 시민이 자랑할 수 있는 미술관을 차질 없이 조성해 나가겠다”고 말했다.
내년 10월 착공하는 충주시립미술관은 2028년까지 총사업비 396억 원을 들여 호암공원에 연 면적 4910㎡ 규모로 조성된다.
댓글 0