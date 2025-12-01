바이오식품공학과 신설… 창의융합형 인재 양성

2026학년도 인하대 정시모집의 주요 변경 사항은 군 배치 이동이다. 가장 많은 인원을 선발하는 자유전공융합학부는 가군, 공학융합학부는 나군에 배치했다. 나머지 대부분의 일반학과 모집단위는 나군과 다군을 활용해 배치했다.
2026학년도 정시모집 전형은 수능(일반), 특성화고교졸업자, 농어촌, 실기·실적 전형이 있다. 수능(일반), 특성화고교졸업자, 농어촌 전형은 수능 성적 100%로 선발한다. 농어촌 전형은 수시 이월 인원이 있을 때만 선발한다. 실기·실적 전형은 수능과 실기고사 성적을 반영한다.
수능 성적의 영역별 반영 방법은 국어·수학은 표준점수, 영어·한국사는 등급별 자체 환산점수, 탐구 영역(사회·과학)은 2개 과목의 백분위를 활용한 자체변환 표준점수를 활용한다. 영어 영역의 자체 등급별 환산점수는 1등급과 3등급 간 환산점수 차이를 줄여 수험생의 부담을 완화했다. 한국사는 등급별 감점 방식으로 반영된다. 탐구 영역은 변환 표준점수를 통합 산출해 과목 간 유불리를 줄였다. 탐구 영역 자체변환 표준점수는 수능 성적 발표 후 입학처 홈페이지에 공지할 예정이다.
수능 성적의 영역별 반영 비율은 모집단위에 따라 차이가 있다. 인문계열(경영·사회과학·인문 융합학부를 제외한 전 모집단위)은 국어 35%, 수학 25%, 영어 15%, 탐구 25%다. 자연계열(공학·자연과학 융합학부를 제외한 전 모집단위)은 국어 25%, 수학 35%, 영어 10%, 탐구 30%다.
자유전공융합학부와 단과대학별 융합학부는 A 유형과 B 유형 등 2개의 수능 반영 비율에 따라 성적을 환산한 뒤 점수가 높은 성적을 반영한다. 인문계열 융합학부는 국어나 탐구 과목, 자연계열 융합학부는 수학이나 탐구 과목 성적이 우수한 학생이 유리할 수 있다.
수능 수학, 탐구 필수 응시 과목 제한이 없어지면서 인문·자연계열 구분 없이 희망하는 모집단위에 자유롭게 지원 가능하지만 일부 모집단위는 수학, 탐구 영역에 가산점을 부여한다.
2026학년도 정시모집에는 학교생활기록부에 학교폭력 조치 사항이 기재된 경우 취득한 환산점수에서 조치 사항에 따라 감점 기준이 적용된다. 해당 지원자는 원서 접수 시 ‘학교폭력 조치사항 있음’에 체크해야 한다.
정시모집 원서 접수는 오는 29일부터 31일까지다. 실기고사는 내년 1월 13일부터 27일까지 학과별로 진행된다. 최종 선발 인원과 군 배치 변화, 자세한 성적 반영 비율 등은 정시모집 요강에서 확인할 수 있다.
인하대 입학처는 수험생들을 위한 정시모집 정보를 다양하게 제공한다. 맞춤형 상담이 가능한 ‘정시집중 유선 상담’을 운영해 상담 프로그램을 통한 정시 지원 예측과 전화 상담을 진행한다. 정시모집 최종 지원전략 영상을 공개해 정시모집 주요 사항도 안내할 예정이다. 정시 지원과 관련한 자세한 내용은 인하대 입학처 홈페이지와 유튜브 채널에서 확인할 수 있다.
