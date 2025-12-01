수능 70%-학생부 30% 반영… 최저학력 기준 없어

2024년 말 대학알리미에 공시된 경동대학교(총장 전성용) 졸업생 취업률은 전국 평균(64.6%)보다 무려 15.4%포인트 높은 80.0%를 기록했다. ‘취업사관학교 경동대학교’ 명성이 헛되지 않음을 또다시 증명한 것이다. 이로써 경동대는 2019년 82.1%로 전국 205개 4년제 일반대학 중 1위를 기록한 이후 줄곧 최상위권 취업률을 유지해오고 있다. 특수대학까지 포함한 졸업생 1500명 이상 중대형 대학 중에서는 6년 연속 1위다.
한편 경동대는 지난해 개교 44주년에 즈음해 ‘국제취업사관학교 원년’을 선포한 후 해외 대학과의 학사 및 학생 교류에도 적극 나섰다. 이를 통해 졸업생들의 해외 진출을 지속 확대한다는 방침이다.
경동대는 2026학년도 정시모집에서 2개 캠퍼스, 26개 학과, 총 36명의 신입생을 선발한다. 정시모집은 학과별 가·나·다군으로 분할해 모집하며 가군(18명), 나군(16명), 다군(2명)을 선발한다. 캠퍼스별로는 메트로폴캠퍼스 20명, 메디컬캠퍼스 16명이다. 단 수시모집 등록 결과에 따른 이월 인원으로 모집인원이 늘어날 수 있다.
올해 정시 전형의 성적 반영 비율은 작년과 동일하게 모든 학과에서 수능 70%와 학생부 30%를 합산해 적용한다. 또한 체육학과를 제외한 모든 학과에서 면접고사와 실기고사 등 대학별 고사를 실시하지 않는다. 체육학과 실기고사는 수능성적 반영 없이 학생부 30%와 실기 70%를 합산해 적용한다.
성적 반영 방법은 수능 성적을 지난해와 같이 국어, 수학, 영어 3개 과목과 탐구(사회·과학·직업) 중 1개 과목을 선택해 영역별 가중치 없이 총 4개 과목의 등급 평균을 반영한다. 단 제2외국어는 반영하지 않으며 한국사는 가산점만 부여한다.
학생부 실질 반영 비율도 작년과 동일하게 교과 성적 80%+출결 성적 20%로 모든 학과 및 모든 전형에 공통 적용하며 1학년 1학기부터 3학년 2학기까지 이수단위 수 반영 없이 등급 산출이 가능한 모든 교과목의 등급 평균을 반영한다. 또 작년과 같이 고교 계열(인문계 또는 자연계) 또는 수능시험에 응시하는 선택과목과 상관없이 모든 학과에 교차지원을 허용하고 있으며 모든 학과에서 최저학력기준을 적용하지 않는다.
원서 접수는 가·나·다군 모두 오는 29일부터 31일까지 3일간이며 입학홈페이지를 통해 정시모집 요강과 과년도 입시 결과를 확인할 수 있다. 입학 문의 입학처
