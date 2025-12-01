[관악구] ‘관악더행복마루’로 오세요

  • 동아일보

글자크기 설정

구 최초 원스톱 문화복지공간
지하 2층∼지상 6층 규모 개관
사회복지관과 체육센터로 구성

박준희 관악구청장(오른쪽 다섯째)이 지난달 20일 관악더행복마루 개관식에 참석했다. 관악구 제공
박준희 관악구청장(오른쪽 다섯째)이 지난달 20일 관악더행복마루 개관식에 참석했다. 관악구 제공
관악구(구청장 박준희) 최초의 원스톱 문화복지공간 ‘관악더행복마루’가 지난달 개관했다.

봉천 4-1-2 재개발구역 내에 위치한 관악더행복마루는 지하 2층∼지상 6층, 연면적 3264.41㎡ 규모로 ‘강감찬관악종합사회복지관’과 ‘강감찬관악체육센터’로 이뤄져 있다.

강감찬관악종합사회복지관에는 △행복식당(경로식당) △영상제작실 △더행복마루갤러리 △미디어교육실 등이 입주해 아동과 청소년, 어르신을 대상으로 각종 문화 활동과 자기 개발 프로그램을 제공한다. 향후에는 청·장년층 대상 1인 미디어와 영상 제작 실습 교육을 강화해 디지털 격차 극복과 새 진로 탐색도 지원할 예정이다.

강감찬관악체육센터는 △스크린 파크골프장 △기구 필라테스실 △다목적체육관(탁구, 배드민턴) 등으로 구성되어 지역주민들의 건강 증진과 복지 향상을 도모한다. 이달 시범운영을 거쳐 내년 1월부터 정식 운영한다.

박 구청장은 “세대별 맞춤형 복지인프라를 지속적으로 확보해 공간복지를 실현하고, 주민이 행복한 삶의 토대를 견고하게 만들어 나가겠다”라고 말했다.

#서울 톡톡#서울#관악구
김수진 기자 genie87@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스