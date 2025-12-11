이길여 가천길재단 회장, 전기 만화 ‘Who? Special-이길여’ 출간

이길여 가천길재단 회장(가천대학교 총장)의 생애와 주요 업적을 담아낸 어린이 학습만화 시리즈 ‘Who? Special-이길여’가 출간됐다. 이길여 회장의 어린 시절 성장기부터 의료·교육·문화 발전에 기여한 여정까지 어린이와 청소년이 쉽게 이해할 수 있는 구성으로 담아냈다.
‘Who? Special’은 다산어린이 출판사에서 각 분야에서 의미 있는 업적을 남긴 인물들의 삶을 다루는 전기 시리즈다. 청소년에게 용기를 북돋고 자신의 길을 찾는 데 도움을 준다는 점에서 전기 만화로 제작됐다.
△척박한 시대에 피어난 의사의 꿈 △전쟁 속에서 이어진 배움의 길 △꿈꾸던 의사가 되어 △큰 길을 향한 첫걸음 △길은 더 넓게, 더 멀리 이어지고 △모두를 위한 길 위에서 등 모두 6장으로 구성됐으며 이길여 회장이 어린 시절부터 쌓아 온 꿈과 도전의 과정이 생생하게 담겨 있다.
남아 선호 분위기 속에서 태어났던 당시, 어머니의 지지로 어렵게 학교에 진학한 이야기부터 존경하던 이영춘 박사를 보며 의사의 꿈을 키운 과정, 친구와 아버지의 죽음으로 ‘사람을 살리는 의사가 되고 싶다’고 결심을 굳힌 장면 등이 그려진다. 전쟁 속에서도 방공호와 교탁 아래에서 공부를 이어간 끝에 서울대 의대에 합격한 일화도 소개된다.
의사로 성장한 뒤에는 배움의 폭을 넓혔다. 닥터 골든 박사를 통해 참된 의술의 의미를 깨달았고, 개원 후에는 경제적으로 어려운 환자도 치료받을 수 있도록 ‘보증금 없는 병원’을 운영했다. 미국 유학 중에도 학업에 매진했으며, 귀국을 만류하는 주변의 권유에도 가난한 환자들을 위해 고국으로 돌아왔다. 이후 초음파 기기를 국내 최초로 도입하고, 인천 지역 병원 가운데 처음으로 엘리베이터를 설치하며 의료 환경 개선에도 앞장섰다.
이 회장의 도전은 의료 현장을 넘어 더욱 넓은 영역으로 이어졌다. 무의도 등 의료 사각지대에서 무료 진료를 펼쳤고, 여성으로서는 국내 최초로 의료법인을 설립했다. 이어 양평, 철원 등 의료 취약 지역에 병원을 세워 지역 의료 접근성을 높였다. 가천의과대학 설립과 국내 최대 규모 대학 통합을 통한 가천대학교 출범, 국내 최초 닥터헬기 운항 등 교육, 문화, 지역사회 전반을 아우르는 활동을 이어 왔다.
이 같은 내용은 어린이와 청소년이 이해하기 쉽도록 만화 속 장면으로 재구성됐다. 어떤 상황에서도 의사가 되기 위해 노력한 모습, 환자를 위한 결단, 나라를 위한 고민 등 이길여 회장의 삶 곳곳에 담긴 메시지는 청소년에게 ‘자신의 길을 찾는 법’을 생각하게 하는 계기를 제공한다. 특히 환경을 탓하지 않고 꾸준히 노력해 꿈을 이루고 사회를 위한 선택을 이어 온 이길여 회장의 삶은 미래세대에 책임감, 도전정신, 봉사 정신의 중요성을 자연스럽게 일깨운다.
‘Who? Special-이길여’는 단순한 전기 만화를 넘어, 한 시대를 개척해 온 이길여 회장의 정신을 어린이·청소년의 눈높이에서 이해할 수 있도록 담아낸 지침서다. 이길여 회장이 ‘박애·봉사·애국’의 철학으로 걸어온 도전의 발자취는 자라나는 세대에게 의미 있는 길잡이가 될 것이다.
‘Who? Special-이길여’는 온라인 서점과 전국 오프라인 서점에서 만나볼 수 있다. 1만6000원
