동덕여대 총학 “공학전환 반대 학생투표 결과 수용하라” 촉구

동덕여대 학생 총투표에서 재학생 85.7%가 남녀공학 전환에 반대한 것으로 나타난 가운데, 총학생회가 학교 측에 투표 결과를 수용하라고 촉구하고 나섰다.
동덕여대 총학생회 ‘민주동덕 제58대 중앙운영위원회’ 9일 오후 2시부터 서울 성북구 월곡캠퍼스 동덕여대 정문 앞에서 ‘공학전환에 대한 8000 동덕인 인식조사’ 전달 기자회견을 열고 “대학 본부는 공학전환 추진을 즉각 중단하고, 학생 의견을 반영하라”고 촉구했다.
앞서 동덕여대 총학은 지난 3일부터 7일까지 ‘공학 전환에 대한 8000 동덕인 의견 조사’ 오프라인 투표를 실시한 뒤 이날 오전 결과를 발표했다.
투표 결과 총 3470표 중 ▲반대 2975표(85.7%)가 가장 많았고, ▲찬성 280표(8.1%) ▲기권 147표(4.2%) ▲무효 68표(2%)로 순으로 집계됐다.
공학 전환 반대 표가 압도적으로 많이 나온 만큼, 총학생회는 이날 기자회견을 열어 학교가 총투표 결과를 즉각 수용해야 한다고 목소리를 높였다. 아울러 공학 전환과 관련한 학교 측의 공론화 절차가 처음부터 불합리했다며 강하게 문제를 제기했다.
총학은 “지난해 11월 비상학생총회와 올해 학생총회 등 여러 차례 공학 전환 반대 의사를 밝혀왔지만, 학교가 구성한 공학전환공론화위원회는 학생·교원·직원·동문을 1:1:1:1 동일 비율로 반영해 학생 의견이 가장 많은데도 같은 비중으로 처리했다”고 주장했다.
이어 “학생 23명의 의견과 직원 1명의 의견이 동일 무게로 적용되는 구조였다”며 “총학생회가 총투표를 통해 의견을 전달하려 했지만, 총투표가 시작된 당일 김명애 총장이 권고안 승인을 공지해 학생 의견은 사실상 배제됐다”고 지적했다. 총학이 발언을 마치자 학생들은 “학생총투표 결과 수용하라”, “비민주적 행정절차 인정할 수 없다” 등 문구가 적힌 피켓을 들고 구호를 외쳤다.
이날 발언대에 선 이수빈 동덕여대 비상대책위원회 위원장도 학교 측의 일방적인 결정 과정에 문제를 제기했다. 그는 “학생들의 공학 전환 반대는 이번이 처음이 아니”라며 “공론화위 숙의 기구, 타운홀 미팅, 설문조사 등 다양한 과정에서도 학생들은 일관되게 여성대학 유지 의견을 밝혔다”고 말했다.
이어 “그럼에도 학교는 전날 공지를 통해 ‘공론화 과정은 민주적이며 학생 의견을 가장 많이 반영했다’고 주장했다”며 “학교가 말하는 민주주의가 무엇인지 되묻지 않을 수 없다”고 지적했다. 재학생연합도 기자회견을 통해 “대학 본부가 공학 전환을 끝까지 강행한다면 우리는 끝까지 맞서 싸울 것”이라며 “총장은 학생총투표 결과를 반영해 공학 전환 권고안 수용 결정을 철회하라”는 뜻을 분명히 했다.
기자회견을 마친 학생들은 총투표 결과를 학생처에 제출할 예정이며, 이후 대학 본부와의 면담을 통해 추가 논의를 이어갈 계획이라고 밝혔다.
아울러 김 총장의 교비 횡령 의혹과 관련해 철저한 수사를 요구하는 서명 운동도 진행할 예정이라고 전했다.
