“구청 외벽에 산타가 나타났어요”

성탄절이 17일 앞으로 다가온 가운데 8일 광주 북구청사 외벽에 대형 산타클로스 인형이 설치돼 건물에서 일하는 직원들이 휴대전화로 사진을 찍고 있다.

#성탄절#광주#산타클로스
광주=박영철 기자 skyblue@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
