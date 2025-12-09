220명 피해 ‘KT 소액결제 사건’… 경찰, 중국인 주범 인터폴 수배

서울 서초구 KT 방배사옥 모습. 2025.11.19. 서울=뉴시스
‘KT 무단 소액결제 사건’을 수사해 온 경찰이 범행을 지시한 윗선의 신원을 특정했다. 경기남부경찰청 사이버수사과는 이 사건의 배후로 지목된 중국인 남성에 대해 인터폴 적색수배를 요청했다고 8일 밝혔다.

이 남성은 올해 8∼9월 서울 경기 인천 등 수도권에서 KT 이용자들의 휴대전화에 무단으로 접속해 모바일 상품권 구매, 교통카드 충전 등 소액결제를 일으킨 혐의를 받는다. 그는 중국인 장모 씨(48)에게 소형 펨토셀 형태의 불법 기지국 장비를 차량에 싣고 피해자 거주 아파트 주변을 돌며 가동하도록 지시한 것으로 조사됐다. 이 장비는 주변 휴대전화를 실제 통신망 대신 장비에 접속시키는 ‘가짜 기지국’으로, 인증 절차를 우회해 결제 권한을 탈취하는 데 악용됐다. 개인이나 비(非)이동통신 사업자가 임의로 설치해 전파를 송출하면 불법이다.

장 씨는 9월 16일 체포돼 “윗선의 지시를 받고 500만 원을 받기로 하고 범행했다”고 진술했다. 경찰은 장 씨의 진술뿐 아니라 펨토셀 장비 분석 결과, 통신 로그, 결제 패턴 등 기술적 근거를 종합해 윗선의 신원을 특정한 것으로 알려졌다.

경찰은 이번 사건과 관련해 지금까지 총 13명을 검거해 5명을 구속했다. 불법 기지국 장비 운용 4명(장 씨 포함 3명 구속), 소액 결제와 자금세탁 3명(2명 구속), 대포폰 제공 5명, 범행 계좌 연결 1명 등이다. 피해자는 현재까지 220명, 피해액은 1억4000만 원 규모로 파악됐다.

경찰 관계자는 “불법 기지국 장비는 부품 조달부터 전달, 수령, 운용까지 각각 서로 다른 피의자이지만 이들의 윗선이 같은 사람인지는 파악되지 않았다”며 “피싱 조직인지, 해킹 전문가인지 계속 조사 중”이라고 말했다.

수원=이경진 기자 lkj@donga.com
