영동 금강변서 남성 시신 발견…두 달 전 천태산 실종 노인 추정

충북 영동 천태산에 올랐다가 실종된 80대 노인으로 추정되는 변사체가 발견됐다.
8일 영동경찰서에 따르면 전날 오후 1시 13분경 양산면 가선리 금강변 억새숲에서 신원 미상의 남성 시신이 발견됐다. 발견 당시 시신은 부패가 상당히 진행된 상태였던 것으로 전해졌다.
시신에서 신분증 등 개인 소지품은 발견되지 않았다. 다만 경찰은 이 남성의 인상착의를 토대로 지난 10월 천태산에서 실종된 A 씨(80대)인 것으로 추정하고 있다.
발견 위치는 천태산 등산로 하산방향 코스와 일치하며 실종 지점으로부터 3㎞가량 떨어져 있는 것으로 확인됐다.
경찰은 국립과학수사연구원에 해당 시신의 DNA 분석을 의뢰했다.
앞서 A 씨는 지난 10월13일 대전 유성구노인회 한 지회 회원 110여 명과 함께 천태산을 찾았다가 실종됐다.
경찰과 소방, 대전 유성구·충북 영동군 공무원들이 30일간 수색·순찰 작업을 벌였지만, 끝내 A 씨를 발견하지 못했다.
