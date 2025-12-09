부산 도심 통과 국제 마라톤 내년 개최

내년 초에 대회 홍보-참가자 모집
출발지로 아시아드-벡스코 등 유력
WA 인증 위해 도심 구간 일부 포함
경찰 등과 협의해 시민 불편 최소화
부산 도심을 가르는 첫 국제공인 풀코스 마라톤 대회가 내년 연말 개최될 것으로 보여 달리기 동호인들의 기대감이 커지고 있다.
부산시육상연맹과 부산시는 내년 11월 말과 12월 초 사이에 첫 국제공인 마라톤 대회를 개최하기로 내부 결정하고 관련 절차를 추진 중이라고 7일 밝혔다. 두 기관은 대한육상연맹과 부산경찰청 등과 코스를 확정하기 위한 협의 등을 수시로 진행하고 있다.
현재까지 나온 코스 안은 5개 안팎이다. 올 10월 부산에서 열렸던 전국체육대회 당시 국제공인을 받은 풀코스 노선이 뼈대로, 광안대교와 서면, 연산교차로 등 도심을 통과하는 42.195km 코스가 논의되고 있다고 한다. 출발지는 동래구 부산아시아드 주경기장과 해운대구 벡스코 등이 유력하다. 주최 측은 이르면 이달 말까지 대회 개최에 관한 대략적인 일정을 확정하고 내년 초부터 홈페이지를 열어 대회 홍보와 참가자 모집에 나설 예정이다.
부산시는 대회 개최에 약 17억 원의 예산이 들 것으로 추산한다. 문화체육관광부의 지방자치단체 국제경기대회 공모 사업에 지원해 국비를 확보하고 시비와 대회 주관사의 자부담 예산 등을 더해 대회를 치를 예정이다.
부산 풀코스 마라톤 대회 개최는 지역 달리기 동호인들의 숙원이었다. 전국 지방자치단체에서 다양한 풀코스 대회가 개최됐으나 유독 부산에만 대회가 없었다. 과거 사하구 다대포해수욕장 일대를 달리는 42.195km 대회가 열렸으나 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태 이후로 중단됐다. 이 때문에 부산 시민은 풀코스 완주를 위해 다른 도시로 이동해야 했고 숙박·교통비 등 추가 비용을 들여야 했다.
부산시가 내년에 개최하려는 대회는 국제공인 대회다. 마라톤 대회는 세계육상경기연맹(WA)의 인증 여부에 따라 크게 ‘국제대회급 메이저 대회’와 일반 대회로 구분된다.
WA 인증을 받으려면 일정 수의 외국인 엘리트 선수 참가, 정확한 공인 거리, 경기 생중계 등의 조건을 충족해야 하며, 충족 수준에 따라 플래티넘·골드 등 4개 등급으로 나뉜다. 국내에서는 서울·대구·인천·경북 경주·전북 군산 등에서 WA 인증 풀코스 대회가 열리고 있다.
대회 당일 도로 통제에 따른 도심 혼잡과 시민 불편을 막기 위한 우회로 확보가 최대 과제다. 부산 도로는 좁고 긴 구간이 많으며 터널과 대교 등이 많아 한 곳만 통제해도 먼 지역까지 연쇄 정체가 발생할 수 있다는 지적이 나온다. WA 인증을 받으려면 외딴 지역이 아닌 도시 매력을 알 수 있는 도심 구간도 일부 포함해야 하는 것으로 알려졌다. 부산시 관계자는 “교통 불편 최소화를 최우선으로 경찰 등과 협의 중”이라고 말했다.
전문가들은 시민 호응 확보가 관건이라고 강조했다. 박문수 동의대 경기지도학과 교수는 “미국 보스턴과 호주 시드니 대회처럼 시민들이 도로에 나와 응원하는 문화가 있어야 좋은 대회로 전 세계에서 평가받을 수 있다”며 “WA 인증 마라톤이 지역 경제에 큰 도움이 된다는 점을 알리고 시민 참여를 이끌어야 한다”고 말했다. 장유현 부산육상연맹 전무이사는 “첫 대회를 안전하게 치르는 데 주안점을 둘 것”이라며 “마라톤 대회 개최가 도시 활력 회복과 관광 활성화로 이어지도록 하겠다”고 말했다.
댓글 0