7일 서울 종로구 성균관대 600주년 기념관에서 열린 종로학원 ‘2026 정시 합격 가능성 예측 및 지원 전략 설명회’ 참석자들이 자료집을 보고 있다. 올해 대학수학능력시험에서는 국어, 영어 영역이 어려웠던 것으로 분석돼 정시 경쟁이 치열할 것으로 예상된다.

#대입#정시#지원 전략#설명회
박형기 기자 oneshot@donga.com
