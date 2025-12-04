“차 두고 탈출” “도로에 갇혀” 폭설에 퇴근길 대란

4일 오후 서울과 경기 등에 쏟아진 첫눈으로 퇴근길 대란이 벌어졌다. 많은 눈이 퇴근 시간에 집중적으로 쏟아지면서 일부 도로는 통제됐고, 낮은 기온으로 도로가 빙판길로 변하면서 추돌 사고가 잇따랐다. 한 시민은 “평소 1시간이면 집에 가는 데 오늘은 3시간이 걸렸다”며 “첫눈이 온다고 해서 기대했는데 이렇게 아수라장이 될 줄 몰랐다. 낭만은 없고 지옥 같은 퇴근길이었다”고 했다.
이날 오후 소셜네트워크서비스(SNS)와 커뮤니티 게시판 등에는 ‘재난 수준’ 퇴근길의 모습을 실시간으로 전하는 이들의 게시글이 올라왔다. 회사에서 집까지 10㎞ 거리라는 한 직장인은 “2시간째 도착 못하는 중”이라고 토로했다. 또 다른 직장인도 “두 시간 동안 10m 이동했다”고 했다. 일부 운전자는 아예 차량을 두고 도로를 빠져나간 것으로 전해졌다. 한 X 사용자는 “도로 상하행 차들이 1시간째 자리에 정차해 많은 사람들이 다 차에서 내려서 걸어가고 있다”고 했다.
버스 등 대중교통을 이용하는 이들도 상황은 마찬가지다. 한 시민은 “빨리 집에 가고싶다”며 “평소에는 20분이면 가는 거리인데 1시간 넘게 도로에 갇혀 있다”고 토로했다. 용인에 거주한다는 한 시민은 “평소엔 퇴근 후 부모님 집에 있는 아이를 데리고 집으로 가는데 도로가 꽉 막힌 탓에 데리러 가지 못하고 집으로 왔다”고 했다. 미끄러운 도로 탓에 사고도 이어졌다. 한 누리꾼은 “10분 거리를 지나오는데 사고만 2번을 목격했다”며 “아파트 와서도 사고 차량을 발견했다”고 했다.
서울시 교통정보센터(TOPIS)에 따르면 이날 오후 9시 30분 기준 내부순환로(사근~성산 등), 북부간선도로, 강변북로, 분당수서로(성남 방향 수서에서 복정), 강남순환로 등 19곳이 강설로 인해 부분 혹은 전면 통제되고 있다. 또 낙산성곽서길, 동망산길, 양재천지하차도 등 시내 도로 5곳도 통제 중이다. 적설량은 3~6㎝로 많지는 않지만 짧은 시간에 한꺼번에 내리면서 피해가 이어진 것으로 보인다. 기상청은 5일도 영하권 추위가 이어진다며 빙판길 안전에 주의를 당부했다.
