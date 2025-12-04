충남 태안서 어선 전복사고…7명 중 3명 실종, 1명 심정지

4일 충청남도 태안군 모항항 북방 해상에서 어선 전복사고가 발생했다.
태안해양경찰서에 따르면 이날 오후 6시 20분경 충남 태안해역 천리포 북서방 약 2.5㎞ 떨어진 지점 해상에서 승선원 7명이 탄 9.77t 어선이 전복됐다.
태안해경은 어선 A호에 타고 있는 승선원 7명 중 4명(3명 저체온증 호소, 1명 심정지)을 구조했으며, 3명은 수색하고 있다고 밝혔다.
현재 강한 바람과 파도 및 그물 산재로 인해 구조대원이 전복선박에 올라가 선원과 함께 바다에 뛰어내려 표류하는 방식으로 승선원 3명을 구조했다.
구조된 승선원 3명은 구조대 보트 등을 이용, 오후 8시 33분경 천리포항으로 입항해 태안 및 서산 관내 병원으로 이송하고 있으며, 나머지 1명은 십리포 해안가에서 육상 수색 중 심정지 상태로 구조됐다.
김민석 국무총리는 사고 상황을 보고받고 “해양수산부, 해양경찰청은 함정과 항공기 및 사고해역 주변 운항 중인 어선과 상선 등 가용세력을 총동원해 최우선적으로 인명을 구조하고, 실종자 수색에 만전을 기하라”고 지시했다.
이어 “행정안전부, 국방부, 충청남도, 태안군은 해상구조에 동원 가능한 인력과 장비를 적극 지원해 현장 구조 활동이 원활히 이루어질 수 있도록 협조하라”고 덧붙였다.
또한 “소방청은 해상구조 활동과 협조체계를 구축해 육상으로 이송되는 환자들에 대해 응급 구호조치를 지원하라”며 “현재 해상에 풍랑특보가 발효돼 구조작업에 위험성이 있는 만큼 구조대원의 안전에도 만전을 기하라”고 주문했다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
