스토커 실제 위치, 피해자가 직접 볼 수 있다

또 법무부는 지난해 1월부터 시행한 스토킹 가해자 전자장치 부착 잠정 조치에 대한 실효성을 강화하기 위해 법무부 위치추적시스템과 경찰청 112시스템을 연계하는 사업을 추진하고 있다. 시스템을 연계하면 출동 경찰이 가해자의 실시간 이동 경로를 확인하며 피해자를 보호할 수 있게 될 전망이다.