어르신 쉼터 탑골공원, 바둑판 철거 이어 ‘금주구역’ 지정

종로구, 내년 4월부터 과태료 10만원 예고
“음주 소란 없애 공원 역사성 되살리는 것”
일각 “갈곳 없는 어르신 지원책 병행해야”
“어르신, 이제 여기서 술 드시면 안 돼요.”
1일 오후 2시 서울 종로구 탑골공원 중문. 공원 관리 직원이 막걸리 두 병이 든 비닐봉지를 벤치에 내려놓으며 자리를 잡던 한 노인에게 다가가 조심스레 말했다. 노인은 “아, 안 돼?”라며 멋쩍게 웃고 발길을 돌렸다. 직원들은 이날 공원 곳곳을 돌며 “앞으로 공원 내 음주가 금지된다”는 내용의 팸플릿을 배포했다. 술을 들고 자리를 옮긴 어르신들 대신 벤치에는 곧 외국인 관광객들이 앉아 사진을 찍는 모습이 보였다. ● 탑골공원 ‘금주구역’…내년 4월부터 과태료
종로구는 탑골공원과 주변 일대를 ‘종로 제1호 금주구역’으로 지정했다고 1일 밝혔다. 금주구역은 공원 내부 전역과 문화유산구역으로 지정된 외부 도로까지 포함된다.
2023년 개정된 서울시 조례에 따라 자치구는 공원·광장 등 공공장소를 금주구역으로 지정할 수 있다. 종로구는 지난달 20일 탑골공원을 첫 금주구역으로 고시했고, 1일부터 내년 3월 31일까지 5개월간 계도기간에 들어갔다. 내년 4월부터는 공원 안팎에서 음주가 적발될 경우 과태료 10만 원이 부과된다. 술병을 소지하거나 다른 용기에 옮겨 마시는 행위도 단속 대상이다.
계도 첫날 공원 곳곳에는 금주 안내문을 든 구청 직원들이 시민들에게 취지를 설명하는 모습이 보였다. 공원 관리 직원 김명균 씨(59)는 “가끔 언성을 높이는 경우도 있지만, 취지를 설명하면 대부분 조용히 자리를 옮기신다”며 “쓰레기와 토사물 민원이 많았는데 환경이 확실히 나아질 것이라는 기대가 크다”고 말했다.
공원 삼일문 앞에서 만난 대학생 김나연 씨(24)도 “대낮에도 술에 취해 소리를 지르거나 시비를 거는 분들이 있어 무서웠다”며 “이제는 그런 일이 줄 것 같아 환영한다”고 했다. 금천구도 올해 5월 관내 공원 3곳을 금주구역으로 지정했다. ● 장기판 철거 이어 “노인 내몰기” 논란도
이번 조치가 노인들의 친교 공간을 사실상 축소시키고, 빈곤 노인의 머물 곳을 빼앗는 결과를 낳을 수 있다는 우려도 나온다. 종로구는 7월 공원 주변 상징과도 같았던 장기판과 바둑판을 철거한 바 있다. 구는 “인근 복지관에 바둑센터 등 대체 공간을 마련했다”고 설명했지만, 고령층 방문객 감소와 함께 “수십 년간 이어진 어르신들의 광장이 사라졌다”는 지적이 이어졌다.
탑골공원 인근에서 40년 넘게 살아왔다는 주민 홍경동 씨(63)는 “이곳에 오는 어르신 상당수는 갈 데가 없는 분들”이라며 “공원도 중요하지만, 노인들에겐 ‘안식처’ 역할을 하던 곳인데 구가 사람보다 환경을 더 우선한 것 아니냐”고 말했다.
종로구는 이번 금주구역 지정이 단순한 질서관리 차원을 넘어 탑골공원의 역사성과 공공성을 회복하기 위한 조치라고 설명했다. 구 관계자는 “탑골공원은 1919년 기미독립선언서가 낭독된 공간으로 상징성이 크다”며 “무분별한 음주로 인한 소란과 훼손을 줄여 공원의 원래 의미를 되살리려는 것”이라고 말했다. 종로구는 국보 ‘원각사지 십층석탑’ 보존 조치를 포함해 서문 이전 및 복원, 역사기념관 건립 등 공원 재정비 계획도 추진 중이다.
전문가들은 금주구역 지정 취지 자체는 타당하다면서도 복지적 지원이 병행되지 않을 경우 취약 노인의 고립이 심화될 수 있다고 지적했다. 정순둘 이화여대 사회복지학과 교수는 “근처에서 음주가 계속되면 정책 목표를 달성했다고 보기 어렵다”며 “결국 어르신들의 쉼터 등 여가 공간 확충, 정신적 안정 지원 등 근본적 대책이 함께 가야 한다”고 말했다.
