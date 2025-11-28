서울사이버대, 스포츠지도학과-반려동물산업학과-응용수학·통계학과 신설

서울사이버대학교(총장 이은주)는 2026학년도 학과(전공) 신설 및 개편을 통해 사회적 수요와 트렌드에 맞춘 교육을 제공한다고 밝혔다. 서울사이버대학교는 스포츠지도학과, 반려동물산업학과, 응용수학·통계학과를 신설했다. 또 문화예술대학 및 음악대학을 예술대학으로 통합한데 이어 드론·로봇공학과, 문예창작학과, AI커머스학과, 국방AI학과 등을 확대개편했다.
스포츠지도학과는 현대사회에서 증가하는 건강·여가·체육활동 수요에 대응하여, 학문적 기반 위에 실제 현장에서 적용 가능한 전문적 지도역량을 함양하고 인문·사회적 소양을 겸비한 체육전문인을 양성한다. 졸업 후 시도체육회 및 공공스포츠센터 스포츠지도자, 재활트레이닝 센터 운동지도자, 피트니스센터 지도자 및 창업, 재활병원 및 스포츠재활센터 운동전문가, 필라테스 지도자, 스포츠선수 트레이너, 체육대학원 진학 등이 가능하다. 관련 자격증으로 국가자격증인 건강운동관리사, 전문스포츠지도사, 생활스포츠지도사, 유소년스포츠지도사, 노인스포츠지도사, 장애인스포츠지도사와 민간자격증인 퍼스널트레이너, 자세교정운동지도사, 선수트레이너, 필라테스자격증, 그룹트레이닝지도자 등이 있다.
반려동물산업학과는 반려동물의 건강, 행동, 영양, 미용 및 관련 법규와 경영까지 아우르는 체계적인 융복합 교육을 제공한다. 반려동물 산업 생태계 전반을 이해하고 새로운 시장을 창출하는 핵심 인재를 육성한다.
응용수학·통계학과는 수학적 사고와 통계적 추론을 바탕으로 데이터·AI·블록체인 시대를 선도할 실용적 수리 인재를 양성하는 학과다. 직장인과 비전공자도 단계별로 학습할 수 있도록 다양한 트랙별 커리큘럼 및 개인 맞춤 수업을 제공한다.
서울사이버대학교는 오는 12월 1일(월)부터 총 11개 단과대학, 49개 학과(전공)로 스포츠지도학과를 포함한 사이버대 최다 모집학과(전공)에서 2026학년도 상반기 학부 신·편입생을 모집한다.
또한 서울사이버대학교 대학원에서는 12월 26일(금)까지 2026 전기 일반대학원 신입생을 모집한다. 사회복지학과, 상담·임상심리학과, 뷰티산업학과, 음악학과, AI융합기술학과 석사·박사과정을 모집하며 자세한 내용은 대학원 입학홈페이지에서 확인할 수 있다.
댓글 0