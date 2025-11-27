AI시대 공학분야 미래 인재 양성 본격화

경희사이버대학교(총장 변창구)는 경희학원이 2000년 설립한 대한민국 최초의 사이버대학이다. ‘문화세계 창조’의 교육 이념을 바탕으로 지난 20여 년간 5만 명 이상의 학생이 입학했다.
100% 온라인 수업으로 4년제 학사학위를 취득하고 시공간의 제약 없이 일과 학습 병행이 가능해 청년층부터 시니어 세대까지 다양한 배경의 학습자가 실무적·전문적 역량을 쌓고 있다.
디지털 전환, AI 시대 사회 변화에 호응하는 학과 신설과 개편
경희사이버대는 2026학년도에 스마트건축공학과, AI기계제어공학과를 신설하고 사회복지학부에 아동·가족전공을 개설한다. 이번 개편은 산업과 사회가 요구하는 전문성과 융합 역량을 반영해 학습자에게 실질적인 교육 기회를 제공하고 디지털 전환 및 AI 시대를 선도할 미래 인재를 양성하기 위한 조치다.
경희사이버대는 76년의 전통을 가진 경희대와 긴밀한 학문적, 행정적 교류를 기반으로 고등교육의 노하우를 축적해왔다. 이번 학부(과) 신설·개편으로 기존의 컴퓨터정보통신, AI사이버보안, 소방방재·안전공학, 전자정보공학과 더불어 스마트건축과 AI기계제어 분야까지 공학계열을 확대 개편했다. 사회복지학부는 우리 사회가 요구하는 아동, 가족 분야 역량을 갖춘 전문 인력을 배출하기 위해 아동·가족전공을 신설했다.
스마트건축공학과는 인간과 환경의 조화를 중시하는 교육 철학을 바탕으로 BIM(건축정보모델링), AI 기반 설계, 스마트 시공, 친환경·제로에너지 건축 등 디지털 전환 흐름을 반영한 교육과정을 마련했다. 건축학개론, 구조역학, 건축시공 등 기초 이론을 기반으로 스마트 BIM건축, 친환경건축설계 및 인증, 도시계획 등으로 커리큘럼을 확장했다. 건축·건설 분야 전반에서 실무 경쟁력을 높이고 국가기술자격 대비까지 체계적으로 지원한다. AI기계제어공학과는 전통적인 기계공학을 넘어 ‘기계 없는 기계공학’이라는 최신 공학 교육 패러다임을 반영해 AI·머신러닝·로보틱스 등 지능형 기계공학 인재를 양성한다. 기초 역학과 기계공학 이론을 기반으로 프로그래밍·데이터 분석을 연계해 학습을 단계적으로 확장하며 제어공학·로봇공학·머신비전·산업 AI 등으로 이어지는 융합형 커리큘럼을 구축했다. 사회복지학부 아동·가족전공은 기존 보육 중심 구조를 넘어 아동 돌봄과 가족 지원 역량을 강화한 전공으로 확대 개편된다. 아동 발달·돌봄, 가족상담, 부모교육, 가족정책 등 현장에서 즉시 활용할 수 있는 실용 교과를 균형 있게 구성했다. 건강가정사 자격 취득에 수월하도록 교육과정을 체계적으로 구성하고 지역아동센터, 복지기관, 의료기관, 교육기관 등에서 활동할 전문 인력을 양성한다.
3회 연속 교육부 최우수 등급 등 사이버대학의 선도 대학
경희사이버대는 2007년 교육부 원격대학 종합평가에서 최우수대학(A 등급)으로 선정된 이후 2013년과 2020년 평가에서도 연이어 최우수대학에 이름을 올리며 종합 4년제 고등교육기관으로서 탁월한 교육 경쟁력을 입증해왔다. 또한 2007년 원격대학 특성화사업을 시작으로 사이버대학 선취업-후진학 특성화사업, 성인 학습자 역량 강화 교육 콘텐츠 개발 사업 등 다양한 국가 재정지원 사업에 선정됐으며 2018년과 2021년에는 사이버대학 최초로 ‘사이버대학 발전유공 기관’ 부문 교육부장관 표창을 2회 연속 수상했다.
다국어 자막 강의, AI 다국어 챗봇 등 교육·행정 혁신 지속
경희사이버대는 다국어 기반 학습 지원 체계를 지속적으로 고도화하고 있다. 2025년 교육부와 한국교육학술정보원(KERIS)이 주관하는 ‘2주기 원격대학 교육혁신 지원사업’에 선정돼 약 10억 원 규모의 정부 재정지원을 바탕으로 AI 교육기술 기반 교수학습 체계, 다국어 자막 시스템, 학습 보조 인프라를 새롭게 구축하고 한층 강화했다.
다국어 자막 강의 콘텐츠는 AI 테크를 기반으로 7개 언어 자막과 강의 노트가 제공돼 내국인 학생의 학습에도 도움을 주는 한편 이주배경 학생 및 외국인 학생들이 언어 장벽 없이 강의를 수강할 수 있다. 최근 오픈한 ‘다국어 AI 챗봇 상담 시스템’은 26개 언어를 실시간 인식해 학사·입시·장학·생활 정보를 24시간 안내하는 온라인 상담 플랫폼이다. 생성형 AI 기반 자연어 엔진을 적용해 정보 정확도와 응답 신뢰도를 높였으며 최신 학사 정보가 자동 반영돼 빠르고 일관된 안내가 가능하다.
폭넓은 장학제도, 의료비 감면 등 경희가족 혜택까지
경희사이버대는 학생들의 학습 의지를 고취시키고 학생들의 경제적 부담을 최소화하기 위해 폭넓은 장학 혜택을 제공하고 있다.
2025학년도 1학기 기준 전체 신·편입생의 93%가 장학금 수혜를 받고 있다. 전업주부, 직장인, 여성가장, 농어민, 문화예술특기자, 외국어우수자, 군경소방가족장학, 보훈장학, 장애인장학, 교직원, 산업체위탁장학, 산학협력장학, 대학교류장학, 인재육성장학, 관학협약장학, 군위탁장학, 경희가족장학 등 40여 개 교내외 장학금이 있으며 장학 종류별 조건 충족 시 수업료 감면 혜택이 주어진다. 또한 경희학원 법인 내 기관과 연계한 경희가족 혜택도 누릴 수 있어 경희대·경희사이버대 대학원 진학 시 동문장학 혜택과 경희의료원·강동경희대병원 이용 시 의료비 감면도 받을 수 있다. 아울러 현재 국내 유수 대기업·공기업·지방자치단체 등과 협력 관계를 구축하고 있다. 삼성전자, 신세계, 롯데, LG디스플레이, CJ푸드빌 등 총 1000여 개 기관과 협약을 체결했으며 임직원 입학 시 산업체위탁장학금 또는 산학(관학)협약장학금 등을 받는다.
일반대학원 출범, 온라인으로 박사과정까지
경희사이버대는 올해 교육부로부터 일반대학원 설치 인가를 받았다. 이를 바탕으로 연구 중심의 일반대학원을 새롭게 출범하며 온라인 고등교육의 지평을 넓혀가고 있다. 연구 기반의 일반대학원과 산업 현장과 연계된 실무 중심 교육을 운영하는 호텔관광대학원이 함께 대학원 교육의 외연을 확장하고 연구와 실무의 균형 있는 발전을 도모한다. 일반대학원은 △문화예술창조학과(미디어문예창작, 문화예술경영) △미래 시민리더십·거버넌스학과 △글로벌한국학과 등 3개 학과의 석사과정을 운영하며 이 중 글로벌한국학과에는 박사과정이 개설된다. 호텔관광대학원은 △호텔외식MBA △관광레저항공MBA 석사과정을 통해 전문 인재 양성을 이어가고 있다. 2026학년도 전기 석·박사과정은 오는 12월 11일까지 신·편입생을 모집하며 모집요강과 절차는 대학원 홈페이지에서 확인할 수 있다.
2026학년도 1학기 9개 학부 37개 학과(전공) 신·편입생 모집
경희사이버대는 2026학년도 1학기 신·편입생을 9개 학부, 37개 학과(전공)에서 모집한다. 사회복지, IT·디자인, 한국어문화, 상담심리, 소방·안전·전자정보·건축·기계공학, 보건·한방·외국어, 경영·마케팅·세무·자산관리·호텔·관광·외식, 외국인을 위한 글로벌자율학부에 이르기까지 폭넓은 전공 선택이 가능하다. 경희사이버대 입학지원센터 홈페이지에 PC 및 모바일로 접속해 입학원서 작성, 전형자료 작성 등의 절차를 거쳐 지원하면 된다. 기타 입학 관련 자세한 내용은 입학지원센터 홈페이지나 입학상담전화를 통해 확인할 수 있다.
댓글 0