김건희, 박성재에 “내 수사 어떻게 되고 있나… 김혜경 왜 더디냐”

특검, 朴 폰서 상황 묻는 문자 확보
디올백 의혹때 檢인사와 연관 조사
“이종호, 金이 챙기니 걱정말라 해”
도이치 주가조작 핵심 인물 증언
윤석열 전 대통령의 12·3 비상계엄 관련 내란 및 외환 혐의를 수사하는 내란 특검(특별검사 조은석)이 김건희 여사가 박성재 전 법무부 장관에게 자신과 관련된 수사 상황을 묻는 텔레그램 메시지를 확보했다.
25일 법조계에 따르면 특검은 앞서 확보한 박 전 장관의 휴대전화에서 김 여사가 지난해 5월경 “내 수사는 어떻게 되고 있나” “(이재명 대통령의 부인) 김혜경, (문재인 전 대통령의 부인) 김정숙 여사의 수사는 왜 진행이 잘 안 되냐”란 취지로 보낸 메시지를 발견했다.
해당 메시지를 주고받았던 시점엔 이원석 당시 검찰총장이 김 여사의 ‘디올백 수수 의혹’ 사건 수사를 위해 전담수사팀 구성을 지시했다. 하지만 12일 뒤 법무부는 서울중앙지검장과 1·4차장검사를 교체하는 인사를 단행했다. 특검은 갑작스럽게 이뤄진 인사 배경에 김 여사와 윤 전 대통령이 박 전 장관에게 영향을 미친 것은 아닌지 사실관계를 확인하고 있다.
특검은 당시 박 전 장관이 김 여사에게 답한 메시지 내용을 확인하기 위해 추가로 자료를 살펴볼 예정이다. 특검은 김 여사의 휴대전화 기록과 비화폰 기록을 확보하기 위해 최근 김건희 특검과 채 상병 특검에 대한 압수수색 영장을 발부받아 24일 집행했다. 이 밖에도 특검은 창원지검에서 지난해 11월 작성한 ‘명태균 공천개입 의혹’ 수사보고서를 박 전 장관이 보고받고 김 여사에게 전달한 정황도 포착한 것으로 알려졌다.
당시 김 여사를 둘러싼 ‘사법리스크’가 윤 전 대통령의 계엄 선포 동기 중 하나가 아닌지 의심하는 특검은 남은 수사 기간 동안 이와 관련된 의혹을 규명하는 데 수사력을 모을 방침이다.
한편 ‘도이치모터스 1차 주가조작’ 핵심 인물 이정필 씨가 25일 서울중앙지법 형사합의23부(부장판사 오세용) 심리로 진행된 이종호 전 블랙펄인베스트 대표의 변호사법 위반 혐의 공판에 증인으로 나와 “이 전 대표가 ‘김건희 여사가 사건을 다 챙겨 보고 있으니 걱정 말라’고 했다”고 증언했다. 또 이 씨는 “이 전 대표가 김 여사, VIP(윤석열 전 대통령) 얘기를 하면서 고위공직자범죄수사처장 사진을 보여줬다”며 “(이 전 대표가 김 여사와) 엄청 각별한 사이인 것처럼 말했다”고 주장하기도 했다.
댓글 0