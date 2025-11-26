교정 메운 국화향에 즐거운 걸음

  • 동아일보

25일 대전 유성구 KAIST 캠퍼스에서 한 학생이 교정에 핀 형형색색 국화꽃 앞을 지나며 늦가을 정취를 느끼고 있다.
#대전#유성구#KAIST#캠퍼스#국화꽃
김태영 기자 live@donga.com
