사회
교정 메운 국화향에 즐거운 걸음
동아일보
입력
2025-11-26 03:00
2025년 11월 26일 03시 00분
김태영 기자
프린트
25일 대전 유성구 KAIST 캠퍼스에서 한 학생이 교정에 핀 형형색색 국화꽃 앞을 지나며 늦가을 정취를 느끼고 있다.
#대전
#유성구
#KAIST
#캠퍼스
#국화꽃
김태영 기자 live@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
