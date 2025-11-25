“양성자 치료, 0.1도 단위로 정밀하게 암세포 파괴 가능”

서울성모병원 양성자 치료센터 2029년 가동
서울성모병원이 국내 최대 규모의 양성자 치료센터를 만든다. 이르면 2029년부터 아시아에서 가장 앞선 기술의 양성자 치료 시스템을 도입해 가동할 계획이다.
양성자 치료는 수소 원자의 핵을 구성하는 소립자인 양성자를 가속 시켜, 이때 발생한 빔을 통해 암 조직을 파괴하는 치료법이다. 기존 방사선 치료에서 발생할 수 있는 부작용이 거의 없어 ‘꿈의 치료기’라고 불린다.
서울성모병원은 24일 양성자 입자 치료 분야 글로벌 선두 기업인 IBA와 전 세계에서 가장 앞선 양성자 치료 시스템인 ‘IBA 프로테우스 플러스’ 도입 본계약을 체결했다고 25일 밝혔다.
국내에서 운영 중인 양성자 치료기 도입 시기가 10년 안팎인 점을 고려하면 서울성모병원이 도입하는 장비는 기술적 격차가 큰 차세대 시스템이라는 게 병원 측의 설명이다. 서울성모병원 관계자는 “아시아에 현존하는 양성자 기기 가운데 가장 최신 장비를 도입해 국내 최대 규모의 양성자센터를 운영하게 될 것”이라고 밝혔다.
서울성모병원이 도입하는 기기는 적응형 양성자 치료(Adaptive Proton Therapy)를 통해 치료 기간 중 변형된 종양에 대해 추가 대기 기간 없이 즉시 치료가 가능하다.
다이나믹 아크(Dynamic ARC) 기능 역시 세계적으로도 극소수 의료기관에서만 사용 중이다. 아시아에선 아직 도입한 의료기관이 없다. 이 기술은 0.1도 단위로 정밀하게 각도를 조절해 최적의 치료 각도로 양성자 빔을 연속으로 쬘 수 있다. 정상 조직의 손상을 최소한으로 줄여 치료 효과는 개선하고 치료 시간을 단축하게 된다.
양성자센터는 서울성모병원 내에 지하 7층 지상 1층 규모로 조성된다. 2029년 말까지 양성자 치료기의 설치를 완료하고 가동하는 게 목표다. 이지열 서울성모병원장은 “세계적인 명성을 자랑하는 혈액병원에 더해 암병원 역시 세계 최고 수준의 치료를 제공할 것”이라고 말했다.
박성민 기자 min@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0