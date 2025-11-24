[단독]좌초 여객선 선장 “위장장애로 잠시 자리 비운새 사고” 해명

전남 신안군 해상에서 좌초된 여객선 ‘퀸제누비아2호’의 선장 김모 씨(65)가 “선장실에 모니터링 시스템을 설치해 조타실에 가지 않고도 운항 상황을 지휘할 수 있었다”는 취지로 주장했다. 그러나 사고 당일에는 “위장 장애로 항로를 제대로 모니터링하지 못했다”고 해명했다. 선원들은 해당 선박이 취항한 이후 사고 해역을 수차례 운항했음에도 김 씨가 한 차례도 조타실에 나오지 않았다고 경찰에 진술한 것으로 파악됐다.
김 씨는 24일 동아일보와의 통화에서 “선장은 항상 24시간 대기하는 위치”라고 전제하면서도 “평소 위장 장애로 통증이 심할 때 잠시 휴식을 취할 수밖에 없다”며 “사고 당시에도 통과 지점에 다른 선박이 없는 것을 확인한 뒤, 통증으로 자리를 비운 사이 사고가 발생했다”고 말했다.
좁은 항로를 통과하면서도 직접 선교(조타실)에 나오지 않은 이유에 대해 김 씨는 “목포~제주 항로는 대부분 협수로로, 장시간 운항 시 피로 누적이 심하다”며 “선장실에 선교와 거의 유사한 모니터링 시스템을 갖추고 평소에도 그 공간에서 항로 감시와 상황 파악을 해왔다”고 설명했다. “비상 상황 발생 시에는 전화와 무전을 통해 즉시 지휘할 수 있도록 체계를 운용해 왔다”고도 했다.
동아일보 취재 결과, 선원들은 경찰 조사에서 김 씨가 지난해 2월 28일 선박 취항 이후 사고 해역을 1000여 차례 운항하는 동안 조타실에 단 한 번도 나오지 않았다고 진술한 것으로 확인됐다.
함께 운항하던 일등항해사 박모 씨(40)가 구속된 것과 관련해 김 씨는 “8년 동안 함께 근무하며 호흡을 맞춰 왔고, 조만간 선장을 맡을 수 있을 정도로 경험과 역량을 갖춘 인물”이라고 평가하면서도 “이번 사고에서는 변침 지점을 놓친 것이 사실”이라고 인정했다.
김 씨의 과거 발언도 다시 수면 위로 떠올랐다. 그는 2015년 세월호 참사 1주기를 앞두고 한 언론 인터뷰에서 “선장은 운항 1시간 전에 선교에 나와 입항 준비를 하지만, 실제로는 24시간 당직 개념이기 때문에 어디에 있든 크게 상관은 없다”고 말한 바 있다. 다만 같은 인터뷰에서 “문제가 발생한 지점이 바로 선장이 있어야 할 자리”라고 강조했고, “선장이 불가피하게 지휘 불능 상태가 되더라도 일등항해사 등이 지휘하도록 체계가 마련돼야 한다”며 “세월호도 이런 체계를 갖췄지만 작동하지 못한 점이 아쉽다”고 언급했다.
한편 전남 목포해양경찰서는 사고 당시 관제를 담당한 목포광역해상교통관제센터(VTS) 관제사를 업무상 과실치상 혐의로 입건할 방침이다. 해경은 해당 관제사가 사고 당시 퀸제누비아2호의 항로와 위험 상황을 충분히 통제하지 못해 승객 부상 피해를 키운 것으로 보고 있다. 해경 의뢰로 진행된 목포해양대학교 시뮬레이션 결과, 퀸제누비아2호가 족도(해저 암초)와 충돌하지 않으려면 최소 500m 이상의 안전거리가 필요하다는 분석이 나왔다. 이번 사고 이후 병원 진료를 받은 피해자는 24일 오후 4시 기준 78명으로 집계됐다.
