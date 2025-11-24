미화원 괴롭힌 양양군 7급… ‘계엄령 놀이’ 폭력-주식구매 강요도

강원 양양군 7급 공무원이 환경미화원을 상대로 이른바 ‘계엄령 놀이’를 통해 폭력을 행사했다는 논란이 불거졌다.
23일 양양군 등에 따르면 양양군 소속 운전직 공무원이 자신이 투자한 주식 주가가 내려가면 가위바위보에서 진 환경미화원을 이불 속으로 들어가게 한 뒤 자신과 동료 미화원들이 발로 밟는 ‘계엄령 놀이’로 폭행했다는 의혹이 제기됐다. 이 공무원은 체력을 기르게 한다며 청소차에 태우지 않고 출발해 달리게 했다. 또 자신의 주식이 올라야 한다며 ‘빨간색’ 속옷을 입으라고 하거나 자신이 투자한 주식 구매를 강요하기도 했다.
강훈식 대통령비서실장은 이날 이 같은 갑질, 직장 내 괴롭힘 의혹에 대해 “행정안전부, 경찰 등 관계부처는 협의해 해당 공무원에 대해 각각 지방공무원법, 근로기준법 위반 여부와 폭행, 협박, 강요 등 범죄행위에 대해 감사와 조사, 수사를 신속히 착수해 엄정하게 조치하라”고 지시했다.
양양군은 23일 “깊이 송구스럽게 생각한다”며 논란을 일으킨 당사자를 부서 이동시켜 미화원 관련 업무에서 배제하고 조사 결과에 따라 징계 절차를 밟을 예정이라고 밝혔다.
