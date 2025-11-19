김건희母 최은순, 지방행정제재금 체납 1위…25억 과징금 체납

김건희 여사의 모친 최은순 씨(79)가 올해 고액 체납자 공개 명단에 올랐다. 최 씨는 경기도에 과징금 25억5000만 원을 체납한 것으로 확인됐다.
행정안전부는 19일 지방세와 지방행정제재·부과금 체납액이 1000만 원 이상이면서 1년 넘게 납부하지 않은 고액·상습 체납자 1만여 명의 명단을 발표했다. 체납자의 이름·나이·주소·직업·체납 세목·납부기한 등 신상정보도 함께 공개했다.
최 씨는 부동산실권리자명의등기법(부동산실명법) 위반으로 부과된 과징금 25억5000만 원을 미납한 것으로 드러났다. 앞서 최 씨는 2020년 성남시 중원구 도촌동 땅을 사들이는 과정에서 차명으로 매입한 사실이 확인돼 논란이 됐다. 당시 토지를 실제 사용·통제한 사람이 따로 있었는데도 이를 숨기고 다른 사람 명의로 계약한 혐의가 인정됐고, 중원구는 과징금 27억3200만 원을 부과했다. 이른바 ‘도촌동 차명거래’ 사건으로 알려진 이 사건은 김건희 여사 일가를 둘러싼 부동산 논란의 주요 사례 중 하나다.
최 씨는 2021년 3월 중원구를 상대로 과징금 부과 취소 소송을 제기했으나 1심에서 패소했다. 항소심과 대법원에서도 모두 패해 과징금이 최종 확정됐다.이번 명단에서 최 씨는 지방행정제재·부과금 분야 개인 신규 체납액 1위에 오르기도 했다.
법인 중 신규 체납액 1위는 부산 ‘학교법인 항도학원’으로, 공유재산 변상금 41억5300만 원을 납부하지 않은 것으로 나타났다. 신규 공개자 중 가장 많은 지방세를 체납한 사람은 최성환 씨로, 담배소비세 324억5100만 원을 내지 않아 전국 체납자 중 가장 많은 금액을 기록했다. 법인 가운데 최대 지방세 체납액은 209억9000만 원으로, 최 씨의 체납액은 이보다 약 120억 원 많다. ‘무기 로비스트 1세대’로 알려진 이규태 전 일광그룹 회장도 지방소득세 22억8000만 원을 체납해 상위 7위에 이름을 올렸다.
올해 새로 공개된 체납자는 지방세 9153명, 지방행정제재·부과금 1468명으로 전년보다 3.4% 증가했다. 지방세 체납은 서울(1804명)과 경기(2816명)가 전체의 절반 이상(50.5%)을 차지했다. 지방행정제재·부과금 역시 수도권 체납자가 665명으로 전체의 45.3%에 달했다.
행안부는 매년 11월 셋째 주 수요일 고액·상습 체납자 명단을 공개한다. 지자체는 연초에 대상자를 추린 뒤 심의·소명 절차를 거쳐 6개월 후 확정하며, 체납액을 절반 이상 납부하거나 1000만 원 미만으로 줄면 공개 대상에서 빠진다. 행안부는 체납징수 강화를 위해 명단 공개 외에도 체납자의 수입물품 압류(체납액 1000만 원 이상), 출국금지(3000만 원 이상), 감치(5000만 원 이상) 등 제재 조치를 적극 추진할 방침이다.
