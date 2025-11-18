난각번호 4번인데, 프리미엄 가격? 이경실 달걀 논란

개그우먼 출신 방송인 이경실이 판매하는 달걀 제품이 ‘난각번호 4번’ 논란에 휩싸였다. 닭의 사육환경이 가장 낮은 등급임에도 불구하고 가격은 난각번호 1번(방사 사육) 달걀과 비슷하거나 오히려 비싸다는 지적이 이어지고 있다.
● 조혜련 “튼실하다” 홍보했지만… 난각번호 4번 논란 확산
16일 개그우먼 조혜련은 자신의 SNS에 이경실이 운영하는 달걀 사업을 홍보하는 게시물을 올렸다. 조혜련은 “튼실하다”, “포장부터 다르다”, “옐로우·화이트 조화가 좋다”고 평가하며 제품 사진을 함께 공개했다. 그러나 사진 속 달걀의 난각번호가 ‘4’로 적혀 있어 논란이 급격히 번졌다.
난각번호는 닭의 사육환경을 나타내는 표시로, 1번은 자연 방사, 2번은 평사, 3번은 개선 케이지, 4번은 기존 케이지 사육을 의미한다. 즉, 조혜련이 홍보한 이경실의 달걀은 가장 낮은 사육환경 등급에서 생산된 제품이라는 해석이 나오면서 논쟁이 본격화됐다.
● 난각번호 1번 달걀과 가격 비슷하거나 더 비싸
더 큰 문제는 가격이었다. 해당 달걀은 30구 가격이 1만5000원으로, 이는 자연방사(난각번호 1번) 달걀의 시세와 큰 차이가 없거나 오히려 비슷한 수준이다. 온라인 커뮤니티와 SNS에서는 “난각번호 1번보다 비싼 것 아니냐”, “사육환경 4번인데 프리미엄처럼 보이게 파는 건 눈속임” 등의 비판이 이어졌다.
● “달걀 한이 돼 사업 시작” 발언도 재조명
이경실은 지난 8월 한 유튜브 방송에서 “어릴 때 언니에게만 달걀 프라이를 해주던 어머니 때문에 한이 맺혔다”며 “그 한 때문에 달걀 사업을 시작했고, 어르신들이 ‘옛날 달걀 맛 같다’고 좋아한다”고 말한 바 있다. 이 발언 또한 논란이 다시 소환되며 비판 여론은 더 확산됐다.
동아닷컴은 달걀 생산업체 측에 여러 차례 연락을 시도했지만 답변을 들을 수는 없었다.
최재호 기자 cjh1225@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지