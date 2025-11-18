“일하고 싶다”… 어르신 일자리박람회 북적

  동아일보

17일 오후 서울 은평구청에서 열린 ‘은평 어르신 일자리박람회’ 행사장이 어르신 구직자들로 붐비고 있다. 이날 박람회는 60세 이상 구직자에게 재취업 기회와 일자리 정보를 제공하고, 인력난을 겪는 구인 기업에는 경력 있는 어르신을 채용할 수 있는 기회를 주기 위해 마련됐다.

#어르신 일자리박람회#일자리박람회#구직자#재취업
변영욱 기자 cut@donga.com
