장단콩 맛보러 파주로 오세요!

7년 연속으로 경기대표관광축제로 선정된 파주장단콩축제가 다양한 문화예술공연과 다채로운 체험거리와 함께 21일(금)∼23일 임진각관광지에서 열린다.
‘청정파주, 장단맞춰 알콩달콩’이라는 주제로 열리는 제29회 파주장단콩축제는 임진강 유역의 비옥한 토양에서 자란 파주장단콩의 우수성을 널리 알리고, 농업인과 소비자가 함께하는 도농상생형 지역축제로 추진된다.
축제 기간 장단콩 판매장과 장단콩 전시관을 비롯해 △꼬마메주 만들기 체험 △콩타작체험 △콩튀기체험 등 전 세대가 즐길 수 있는 다채로운 체험거리가 마련된다. 파주장단콩을 주제로 마당극 공연과 거리극 공연이 진행되고 장단콩 가요제와 청소년 랜덤플레이 댄스 등 방문객들이 직접 참여하고 소통하는 체험형 콘텐츠도 풍성하다. 주최 측은 문산역에서 축제장까지 셔틀버스를 순환 운행하며 방문객의 편의를 높일 방침.
파주장단콩축제 추진위원장은 “파주의 대표 브랜드인 장단콩의 명성을 널리 알리는 동시에 지역 농업인의 소득 증대와 지역경제 활성화에 크게 기여한다”면서 “시민과 관광객 모두가 함께 즐기고 교류하는 안전한 축제가 되도록 교통, 안전, 편의 등에 만전을 기하겠다”고 밝혔다.
