동아일보

이색 전통의상에 웃음이 절로나네

  • 동아일보
코멘트

글자크기 설정


16일 대전 유성구 유림공원에서 열린 ‘다문화가족과 함께하는 세계문화축제’에서 중앙아시아 전통의상을 입은 시민들이 기념사진을 찍고 있다.

#다문화가족#세계문화축제#대전#전통의상
김태영 기자 live@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스