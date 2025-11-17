본문으로 바로가기
사회
이색 전통의상에 웃음이 절로나네
2025-11-17
2025년 11월 17일 03시 00분
김태영 기자
16일 대전 유성구 유림공원에서 열린 ‘다문화가족과 함께하는 세계문화축제’에서 중앙아시아 전통의상을 입은 시민들이 기념사진을 찍고 있다.
#다문화가족
#세계문화축제
#대전
#전통의상
김태영 기자 live@donga.com
